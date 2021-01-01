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कोटा में कोरोना:जोधपुर व जयपुर को पीछे छोड़ रहा, अब सबसे ज्यादा केस आने लगे, एक्टिव केस में भी प्रदेश में दूसरे नम्बर पर पहुंचा कोटा

कोटाएक घंटा पहले
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वर्तमान में जयपुर के बाद सबसे ज्यादा एक्टिव केस कोटा में हैं - Dainik Bhaskar
वर्तमान में जयपुर के बाद सबसे ज्यादा एक्टिव केस कोटा में हैं

देश सहित प्रदेश में कोरोना का संक्रमण धीरे धीरे कम होने लगा हैं। पॉजिटिव केस की संख्या में कमी होती जा रही है। साथ ही एक्टिव केस भी घटते जा रहे है। बात करें कोटा जिले की तो कुछ समय से जिले में पॉजिटिव केसों की संख्या बढ़ने लगी है। प्रतिदिन जयपुर व जोधपुर जैसे शहरों से ज्यादा मामले कोटा में रिपोर्ट हो रहे है। एक्टिव केस भी जयपुर के बाद सबसे ज्यादा कोटा में है।

इन तारीख पर प्रदेश में सबसे ज्यादा केस कोटा में आए

तारीख पॉजिटिव

26 जनवरी 34

24 जनवरी 26 (जयपुर के बराबर)

23 जनवरी 47

22 जनवरी 41(जयपुर के बराबर)

21 जनवरी 69

18 जनवरी 41

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चौथा संक्रमित जिला

कोटा जिला पॉजिटिव केस के मामले में प्रदेश में चौथे नम्बर है। जयपुर,जोधपुर व अलवर के बाद सबसे ज्यादा पॉजिटिव केस कोटा में रिपोर्ट हुए है। जबकि जयपुर,जोधपुर, अजमेर के बाद सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित 169 मरीजों की मौत कोटा में हुई है। कोटा में डेथ रेट 0.86 प्रतिशत है।

जयपुर के बाद सबसे ज्यादा एक्टिव केस

कोटा में कोरोना संक्रमण कम जरूर हुआ है। लेकिन अभी भी संक्रमितों की संख्या ज्यादा है। जनवरी में कई बार प्रदेश में सबसे ज्यादा संक्रमित कोटा में आये है। जोधपुर व जयपुर में मरीज रिकवर्ड हो रहे है। लेकिन कोटा में रिकवरी की रफ्तार धीमी हुई है। वर्तमान में जयपुर के बाद सबसे ज्यादा 426 एक्टिव केस कोटा में है। कोटा में 2.16 प्रतिशत एक्टिव केस है। विशेषज्ञ चिकित्सकों की मानें तो इनमें पोस्ट कोविड मरीजों की संख्या ज्यादा है।

सेम्पल टेस्ट में तीसरा नम्बर

कोटा जिला सेम्पल टेस्ट के मामले में प्रदेश में तीसरे नम्बर है। मेडिकल कॉलेज की माइक्रोबायलॉजी लेबमें अबतक 3 लाख 45 हजार 486 सैम्पलों की जांच हुई है। जिसमें 19 हजार 643 लोग पॉजिटिव मिले है। कोटा में पॉजिटिविटी रेट 5.68 प्रतिशत रही है।

रिकवरी 96.97%

कोटा में 6 अप्रैल को पहला पॉजिटिव केस आया था। उसके बाद धीरे धीरे कोरोना संक्रमण फैलता गया। शहर के हर हिस्सों से संक्रमित मरीज मिले थे। वर्तमान में 19 हजार 643 पॉजिटिव मेंसे 19 हजार 48 लोग रिकवर्ड हो चुके। यानि कोटा में रिकवरी प्रतिशत 96.97 पहुंच गया है।

कुल सेम्पल- 3,45,486

कुल पॉजिटिव-19,643

कुल रिकवर्ड- 19048

कुल मौत--169

एक्टिव केस-426

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पॉजिटिविटी रेट-5.68

डेथ रेट-0.86

रिकवरी प्रतिशत-96.97

एक्टिव प्रतिशत-2.16

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-कोटा जिला सेम्पल टेस्ट के मामले में प्रदेश में तीसरे नम्बर

- पॉजिटिव केस के मामले में प्रदेश में चौथे नम्बर पर है।

-वर्तमान में जयपुर के बाद सबसे ज्यादा एक्टिव केस कोटा में हैं।

-कोटा में 6 अप्रैल को पहला पॉजिटिव केस आया था।

कोटा में अगस्त में कोरोना का ज्यादा असर देखने को मिला था। कोरोना संक्रमण के कारण सबसे ज्यादा मौत अगस्त माह में ही देखने को मिली थी। संक्रमितों की संख्या बढ़ने से अस्पताल में बेड कम पढ़ने लगे थे । अस्पताल हाउस फूल थे। सिंतम्बर शुरू होते होते वेंटिलेटर पर भर्ती मरीजों की तादात बढ़ने लगी। अचानक ऑक्सीजन की खपत बढ़ गई थी। अस्पताल में हालात विकट होते जा रहे थे। कई मरीजों को हाई ऑक्सीजन फ्लो की जरूरत पड़ रही थी।

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