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प्रयास से मिला सुकून:दो दिन से लापता मां को ढूढ़ रहा था युवक, पुलिस व अपना घर आश्रम ने 5 घण्टे में मिलाया

कोटा24 मिनट पहले
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लापता मां को देखते ही उदय की आंख से आसुंओ का सैलाब उमड़ पड़ा। - Dainik Bhaskar
लापता मां को देखते ही उदय की आंख से आसुंओ का सैलाब उमड़ पड़ा।

पुलिस व अपना घर आश्रम के सहयोग से एक परिवार की खुशियां वापस लौटी है। दो दिन से लापता मानसिक विमंदित महिला को परिवार से मिलाया है। एक युवक दो दिन से अपनी मां की तलाश में इधर उधर चक्कर लगा रहा था। आज मां को सकुशल देखकर बेटे की आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ गया।

अपना घर आश्रम के मनोज जैन आदिनाथ ने बताया कि नेपाली मूल का परिवार पिछले 5 वर्षों से कोटा में रह रहा है। वो गुमानपुरा इलाके में घोसी मोहल्ले में रहते है। दो दिन पहले उदय 20 साल की मां घर से लापता हुई थी। उदय ने मां को इधर उधर ढूंढा। फिर गुमानपुरा थाने में शिकायत दी। उदय अलग अलग थानों में जाकर मां की तलाश कर रहा था।

उदय, अपना घर आश्रम से अपनी मां सकुशल घर ले गया
उदय, अपना घर आश्रम से अपनी मां सकुशल घर ले गया

मनोज ने बताया कि आज सुबह महिला भटकती हुई कैथून इलाके में चली गई। पुलिस ने उसे नहर के पास घूमते हुए पकड़ा। पूछताछ में महिला जवाब नही दे पाई। कैथून थानाधिकारी ने अपना घर आश्रम से सम्पर्क किया। आश्रय के लिए महिला को अपना घर पहुंचाया। इधर उदय अपनी मां को तलाशता हुआ जवाहर नगर थाने पहुंच गया। वहां थानाधिकारी ने एक बार अपना घर आश्रम में तलाश करने की सलाह दी। उदय वहां से अपना घर आश्रम पहुंचा तो उसकी नजर अपनी मां पर पड़ी। मां को देखते ही उसकी आंख से आसुंओ का सैलाब उमड़ पड़ा।

उदय ने बताया कि उसके पिता मिठाई की दुकान पर काम करते है। वो खुद तलवंडी इलाके में फ़ास्टफूड की दुकान पर काम करता है। छोटी बहिन पढ़ाई करती है। बड़े भाई की कुछ समय नहर में पैर फिसने से डूबने से मौत हो गई थी। तब से ही उसकी मां अवसाद में रहने लगी। उसने कहा कि आज मां को सुरक्षित पाकर मुझे स्वर्ग मिल गया है।

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