पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Local
  • Rajasthan
  • Kota
  • Kota,rajasthan,UIT And Police Come To Break Illegal Encroachment Of One Lakh Prize Crook Aslam Alias Chintu, Barricades Planted In 50 Meters

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

कार्रवाई:एक लाख के इनामी बदमाश असलम उर्फ चिंटू के मकान का अवैध अतिक्रमण तोड़ने पहुंचा युआईटी व पुलिस का जाब्ता,50 मीटर के हिस्से में लगाए बेरिकेट्स

कोटा41 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
कोटा में हिस्ट्रीशीटर के अवैध निर्माण पर चला हथौड़ा - Dainik Bhaskar
कोटा में हिस्ट्रीशीटर के अवैध निर्माण पर चला हथौड़ा

युआईटी व पुलिस जाब्ते ने बंगाली कॉलोनी गुमानपुरा थाना क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। यहां एक लाख के इनामी बदमाश असलम उर्फ चिंटू 36 साल के मकान में हो रहे अवैध निर्माण को ध्वस्त किया। इस दौरान 1 एएसपी,3 डीएसपी,10 थानों के सीआई सहित 150 पुलिस के जवान व युआईटी का जाब्ता मौजूद रहे। सुबह साढ़े 9 बजे कार्रवाई शुरू होते ही इलाके में हड़कम्प मच गया। पुलिस ने 50 मीटर के हिस्से में बेरिकेट्स लगाए। लोगों की आवाजाही रोक दी। पुलिस ने आसपास की दुकानें नही खुलने दी। 50 मीटर के इलाके को चारों तरफ से कवर किया। युआईटी के दस्ते ने हथोड़े चलाकर अवैध निर्माण तोड़ना शुरू किया।

50 मीटर के इलाके को चारों तरफ से कवर किया
50 मीटर के इलाके को चारों तरफ से कवर किया

युआईटी तहसीलदार कैलाश मीणा ने बताया की असलम ने 20 बाई 40 के भूखंड पर जी प्लस 1 की स्वीकृति थी। उसमें भूखंड पट जी प्लस 3 बना रखा था। अवैध निर्माण के साथ उसने गली में भी छज्जे निकाल रखे थे। युआईटी ने कुछ दिन पहले नोटिस जारी करके अवैध निर्माण हटाने की चेतावनी दी थी।नोटिस में बताया कि 800 वर्ग मीटर में बने जी प्लस 3 बिल्डिंग में 1.5 मीटर का छज्जा सड़क सीमा में निकला हुआ है। जबकि प्रथम फ्लोर पर टीन शेड लगाकर पूरा कवर किया हुआ है। व 2.10 मीटर का छज्जा एक तरफ व 2.10 मीटर का छज्जा दूसरी तरफ सड़क सीमा में निकला हुआ है। उन्होंने बताया कि अतिक्रमण हटाने के 7 दिन की मोहलत दे रखी है। अभी सड़क सीमा में निकले अतिक्रमण को तोड़ा जा रहा है।

सड़क सीमा में निकले अतिक्रमण को तोड़ा
सड़क सीमा में निकले अतिक्रमण को तोड़ा

शहर में अपराध जगत के कुख्यात एक लाख के इनामी फरार सजायाफ्ता शातिर बदमाश असलम खान उर्फ चिंटू उर्फ कालिया के खिलाफ शुक्रवार को कोटा के चार न्यायालय द्वारा लंबित प्रकरणों में गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे। इनमें गुमानपुरा थाने इलाके के जमील हत्याकांड, प्रॉपर्टी डीलर पर फायरिंग, गवाहों को धमकाने और अपहरण के मामले में थे। वह अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। कोर्ट से उसकी गिरफ्तारी के वारंट जारी होने के बाद पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर असलम उर्फ चिंटू पर एक लाख रुपये के इनाम की घोषणा की थी।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबिना लाठी का झंडा दिखा दो तो गलती मान लूंगा; पहले वीडियो में कहते दिखे थे- लाठियां लेकर आना - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप में काम करने की इच्छा शक्ति कम होगी, परंतु फिर भी जरूरी कामकाज आप समय पर पूरे कर लेंगे। किसी मांगलिक कार्य संबंधी व्यवस्था में आप व्यस्त रह सकते हैं। आपकी छवि में निखार आएगा। आप अपने अच...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser