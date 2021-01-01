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वैक्सीनेशन का दूसरा चरण:टीका लगवाने के दौरान सम्भागीय आयुक्त ने चुटकी ली, कहा, एडीएम साहब.....आपके तरह पहलवान नहीं है

कोटाएक घंटा पहले
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कलेक्ट्री में 4 सेशन साइट लगाई गई। सम्भागीय आयुक्त कैलाश चंद मीना ने वैक्सीन लगवाई। - Dainik Bhaskar
कलेक्ट्री में 4 सेशन साइट लगाई गई। सम्भागीय आयुक्त कैलाश चंद मीना ने वैक्सीन लगवाई।

जिले में गुरुवार से वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू हुआ। रेवन्यू विभाग के 596 फ्रंट लाइन वॉरियर के लिए 9 सेशन साइट आयोजित की गई। कलेक्ट्री में 4 सेशन साइट लगाई गई। सम्भागीय आयुक्त कैलाश चंद मीना व कलेक्टर उज्ज्वल राठौर ने वैक्सीन लगवाई। वैक्सीन लगवाने के दौरान सम्भागीय आयुक्त कैलाश चंद मीना ने चुटकी लेते हुए एडीएम सत्यनाराण आमेठा से कहा कि एडीएम साहब आपकी तरह पहलवान नहीं है। दरअसल कलेक्टर उज्ज्वल राठौर टीका लगवाने के लिए शर्ट के बटन खोल रहे थे। उन्होंने एक ही बटन खोला था। तब एडीएम सत्यनाराय आमेठा ने शर्ट उतारने की बात कही।

वैक्सीन लगवाते कलेक्टर उज्ज्वल राठौर
वैक्सीन लगवाते कलेक्टर उज्ज्वल राठौर

इस बात पर चुटकी लेते हुए सम्भागीय आयुक्त कैलाश चंद मीना ने कहा कि एडीएम साहब ,आपकी तरह पहलवान नहीं है। सेशन साइट पर एडीएम प्रशासन,एडीएम सिटी, एसडीएम, डिप्टी डायरेक्टर सूचना जनसम्पर्क सहित अधिकारी-कर्मचारियों ने टीका लगवाया।

सेशन साइट पर एडीएम प्रशासन,एडीएम सिटी, एसडीएम, डिप्टी डायरेक्टर सूचना जनसम्पर्क सहित अधिकारी-कर्मचारियों ने टीका लगवाया।
सेशन साइट पर एडीएम प्रशासन,एडीएम सिटी, एसडीएम, डिप्टी डायरेक्टर सूचना जनसम्पर्क सहित अधिकारी-कर्मचारियों ने टीका लगवाया।

मीडिया से बातचीत में कैलाश चंद मीना ने कहा कि ये सामान्य प्रक्रिया है। इसमें दर्द का एहसास नहीं होता। कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। उन्होंने कहा रजिस्टर्ड वॉरियर को आगे बढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। बातचीत के दौरान वो दूसरे फेज को तीसरा फेज बोल गए। कलेक्टर उज्ज्वल राठौर ने बताया की टीका लगने का उन्हें पता ही नहीं चला। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है।

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