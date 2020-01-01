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टिपटा डिस्पेंसरी पर नवाचार:कोटा में हेल्थ वर्कर्स के स्वागत के लिए कॉरपेट बिछाया, फूलों से सजावट की, नाश्ता भी करवाया

कोटा27 मिनट पहले
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कोटा में हेल्थ वर्कर्स के स्वागत के लिए कॉरपेट बिछाया - Dainik Bhaskar
कोटा में हेल्थ वर्कर्स के स्वागत के लिए कॉरपेट बिछाया
  • बुधवार को 3816 रजिस्टर्ड हैल्थ वर्कर्स में से 2467 ने वैक्सीन लगवाई

शहर की टिपटा डिस्पेंसरी पर पहली बार हेल्थ वर्कर्स के लिए स्वागत के नवाचार देखने को मिला। यहां वैक्सीनेशन के लिए आने वालों के स्वागत के लिए कॉरपेट बिछाया गया। डिस्पेंसरी को फूलों से सजाया गया। साथ ही सेल्फी कटआउट लगा गया। वैक्सीनेशन के बाद हेल्थ वर्कर्स को नाश्ता भी करवाया गया। वैक्सीनेशन के बाद हेल्थ वर्कर्स से सेल्फी कटआउट पर खड़े होकर फोटू खिंचवाई। कोविड वैक्सीनेशन प्रभारी मॉनिटरिंग एवं प्रशिक्षण डॉ सौरभ शर्मा ने खुद भी टिपटा डिस्पेंसरी पर वैक्सीन लगवाया। डॉ.सौरभ ने बताया कि यहां 80 मेंसे 69 हेल्थ वर्कर्स ने वैक्सीन लगवाई है।

हेल्थ वर्कर्स के स्वागत के लिए फूलों से सजावट की, नाश्ता भी करवाया
हेल्थ वर्कर्स के स्वागत के लिए फूलों से सजावट की, नाश्ता भी करवाया

चिकित्सा विभाग की ओर से बुधवार को जिले में 27 साइट्स पर 42 सेशन पर वैक्सीनेशन का कार्य हुआ।42 मेंसे 8 सेशन पर कोवैक्सीन की डोज लगाई गई। 3816 रजिस्टर्ड हैल्थ वर्कर्स में से 2467 ने वैक्सीन लगाई गई। इनमें 2542 मेंसे 1639 पुरुषों ने व 1274 मेंसे 828 महिलाओं ने टीका लगवाया। यानि 64.64 फीसदी हेल्थ वर्कर्स ने टीका लगवाया।

कोविड वैक्सीनेशन प्रभारी मॉनिटरिंग एवं प्रशिक्षण डॉ सौरभ शर्मा ने खुद भी टिपटा डिस्पेंसरी पर वैक्सीन लगवाया
कोविड वैक्सीनेशन प्रभारी मॉनिटरिंग एवं प्रशिक्षण डॉ सौरभ शर्मा ने खुद भी टिपटा डिस्पेंसरी पर वैक्सीन लगवाया

कोविड-19 वैक्सीन प्रभारी डॉ. अभिमन्यु शर्मा ने बताया कि गुरुवार को 30 सेशन साइट्स पर 2930 हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगेगी। नए अस्पताल में 6,जेके लोन अस्पताल में 7 दादाबाड़ी में 4, तलवंडी बोरखेड़ा में 3-3, व कालातालाब में 2 सहित सरकारी व निजी संस्थानों में सेशन साइट बनाई गई है।

आरसीएचओ डॉक्टर देवेंद्र झालानी ने बताया कि जिले में सरकारी व निजी क्षेत्र के 16 हजार 800 हेल्थ वर्कर्स रजिस्टर्ड हुए है। जिनमें से अबतक 13 हजार 763 हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीनेशन का मैसेज किया जा चुका है। 13 हजार 763 मेंसे 8 हजार 951 हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लग चुकी है। इनमें 4 हजार 647 पुरुष व 4 हजार 304 महिलाएं शामिल है। कोटा जिले में अबतक कुल 64.16 फीसदी वैक्सीनेशन हो चुका है।

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