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लोकसभा अध्यक्ष कोटा में:20 को कोटा आएंगे लोकसभा स्पीकर बिरला, कोटा-बूंदी का दौरा करेंगे

कोटा2 घंटे पहले
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लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 20 दिसंबर से कोटा-बूंदी के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे आमजन से मिलने के साथ वर्चुअल माध्यम से कुछ कार्यक्रमों में भाग लेंगे। बिरला 19 दिसंबर की रात 10 बजे इंटरसिटी एक्सप्रेस से नई दिल्ली से रवाना होकर 20 दिसंबर तड़के 4 बजे कोटा पहुंचेंगे।

वे रेलवे स्टेशन से सीधे शक्ति नगर स्थित कैंप कार्यालय जाएंगे। 20 दिसंबर को सुबह 10 बजे से 1 बजे तक सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए आमजन से मिलेंगे। लोकसभा अध्यक्ष 24 दिसंबर को दोपहर 12 बजे वर्चुअल माध्यम से राजस्थान के विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। उसी दिन शाम को कोटा-देहरादून स्पेशल से शाम 6 बजे दिल्ली रवाना हो जाएंगे।

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