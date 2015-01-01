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निर्देश:लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने संसद के नए भवन निर्माण का जायजा लिया

कोटा3 घंटे पहले
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  • निर्माण कंपनी को ऐतिहासिक स्वरूप का ध्यान रखने के निर्देश दिए

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शनिवार को संसद के नए भवन के निर्माण के परिप्रेक्ष्य में संसद परिसर का दौरा किया। इस दौरान बिरला ने निर्माण कार्य से जुड़ी एजेंसियों को वर्तमान भवन के ऐतिहासिक स्वरूप को ध्यान में रखते हुए कार्य करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान बिरला ने यह भी कहा कि नए संसद भवन के लिए निर्धारित स्थान पर मौजूद प्रतिमाओं और अन्य सुविधाओं को पूरी सावधानी से परिसर में ही किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित किया जाए।

उन्होंने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि संसद भवन में नियमित साफ-सफाई के साथ ही उच्चतम स्तर की स्वच्छता सुनिश्चित करने को प्राथमिकता दी जाए। निरीक्षण के दौरान बिरला ने बैठने की जगहों और सार्वजनिक उपयोग के स्थानों के नवीकरण के लिए पुरजोर प्रयास करने को भी कहा। उन्होंने अधिकारियों को ये सभी कार्य शीघ्र करने के निर्देश दिए और कहा कि वह इसकी प्रगति की जल्द समीक्षा करेंगे।

चिकित्सा केंद्र में करें सुविधाओं का विस्तार

बिरला ने संसद भवन परिसर में चिकित्सा केंद्र में उपलब्ध सुविधाओं का भी निरीक्षण किया। सचिवालय के अधिकारियों, सीपीडब्ल्यूडी और केंद्र के डॉक्टरों और चिकित्साकर्मियों से चर्चा के बाद चिकित्सा केंद्र में अच्छे से अच्छे डॉक्टरों की सेवाएं, पर्याप्त जगह, आधुनिक मशीनें, कम्प्यूटर और परिवहन सुविधा की व्यवस्था के लिए तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए। बिरला ने कहा कि इस केंद्र से मांग किए जाने पर संसद सदस्यों के घरों से सेंपल लेने के लिए उपाय किए जाए और सदस्यों की सहायता के लिए नोडल अधिकारियों को नियुक्त किया जाए।

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