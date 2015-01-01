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ग्रह मिलन:118 साल बाद 20 को शनि और गुरु का महामिलन

कोटा2 दिन पहले
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  • मकर राशि में शनि पहले से ही हैं विराजमान, 20 को गुरु का भी हो जाएगा प्रवेश

ब्रह्मांड के देव गुरु बृहस्पति 20 नवम्बर को दोपहर 1:23 बजे अपनी स्व राशि धनु से मकर में प्रवेश करेंगे। मकर में पहले से ही शनिदेव विराजमान है। 19 नवम्बर से लेकर 6 अप्रैल 2021 तक गुरु व शनि की युति मकर राशि में होगी।

6 अप्रैल से 21 सितंबर तक कुंभ राशि में गुरु आ जाएंगे और फिर से मकर में रहेंगे। ज्योतिषाचार्य अमित जैन ने बताया कि मकर राशि शनि की स्वयं की राशि में गुरु का गोचर काल नीच भंग राजयोग बनाएगा। दोनों प्रमुख ग्रह की युति बड़े बदलाव के संकेत दे रही है। इससे सत्ता में बदलाव का योग है साथ ही लंबे समय से प्रमोशन का इंतजार करने वाले लोगों को स्थान परिवर्तन के साथ सुखद संकेत मिलेंगे। इससे पूर्व गुरु-शनि मकर राशि में 1902, 1961 में एक साथ आए थे। अपनी नीच राशि में बैठने के बाद देव गुरु बृहस्पति हालांकि अनिष्ट फल तो नहीं देते, लेकिन उनका शुभ प्रभाव कम हो जाता है।

ज्ञान, कर्म , धन के कारक है गुरु
नवग्रहों में शुभ ग्रह माने जाने वाले बृहस्पति हमारे जीवन में उन्नति की राह खोलते हैं। इन्हें ज्ञान, कर्म, धन, पुत्र और विवाह का कारक माना जाता है। इन्हें अध्यात्म का कार्य माना जाता है और इन्हें दार्शनिक का दर्जा भी दिया गया है। यह ज्ञान के दाता हैं। ऐसा माना जाता है कि देव गुरु बृहस्पति हमारे आध्यात्मिक ज्ञान व हमारी बुद्धि को निर्देशित करते हैं और जिस जातक पर यह प्रसन्न होते हैं, उसे जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं रहती। समाज में खूब यश सम्मान मिलता है।

राशि परिवर्तन से इन राशियों में होगा यह लाभ

  • मेष : रोजगार में तरक्की के योग बनेंगे और वैवाहिक जीवन में खुशहाली बढ़ेगी।
  • वृषभ: विदेश यात्रा, नाैकरी में प्रमोशन, अविवाहितों के विवाह योग है।
  • मिथुन: अटके हुए कार्यों में तेजी, व्यापार में शुभ परिणाम मिल सकते हैं।
  • कर्क: नाैकरी में स्थान परिवर्तन, व्यापार में लाभ के प्रबल योग बन रहे है।
  • सिंह: विरोधी नतमस्तक होंगे। प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। रुका हुआ धन भी वापस मिलने के चांस है।
  • कन्या: नए अवसर प्राप्त होंगे और घर-वाहन का भी सपना पूरा हो सकता है।
  • तुला: पारिवारिक सुख में बढ़ोत्तरी के साथ संतान के विवाह की समस्या खत्म हो सकती है।
  • वृश्चिक: गुरु का गोचर इनकम बढ़ाने वाला होगा। लंबे समय से अटकी हुई समस्याओं का निदान होगा।
  • धनु: समाज में मान सम्मान, आर्थिक जीवन में तरक्की मिलेगी और संतान संबंधी चिंता भी दूर होगी।
  • मकर: धार्मिक यात्रा के योग बनेंगे। शिक्षा के जुड़े क्षेत्र में नई पहचान बन सकती है।
  • कुंभ: पुराने निवेश में लाभ होने के साथ ही व्यापार में भी धन लाभ हो सकता है।
  • मीन: नया वाहन या मकान खरीद के योग बनेंगे, पद प्रतिष्ठा दोनों बढ़ेगी।
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