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मौसम:अधिकतम पारा में 1.5 डिग्री की बढ़ाेतरी: पारा पहुंचा 29.5 डिग्री

कोटा20 मिनट पहले
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  • विजिबिलिटी रही 1500 मीटर, बना रहा धुंधलापन

शहर में गुरुवार काे अधिकतम पारा में 1.5 डिग्री की गिरावट रही। अधिकतम पारा 29.5 और न्यूनतम 13.3 डिग्री बना रहा, जबकि बुधवार काे अधिकतम पारा 28 र न्यूनतम 13 डिग्री रिकाॅर्ड किया गया। दाेपहर काे धूप बनी रही। अल-सुबह और देर रात्रि काे सर्दी का असर बना हुआ है। सुबह 8:30 बजे की आर्द्रता 72 प्रतिशत रही जाे शाम 5:30 बजे गिरकर 41 प्रतिशत रिकाॅर्ड की गई। हवा की स्पीड तीन किमी प्रति घंटे की रही। विजिबिलिटी 1500 मीटर दर्ज की गई। जयपुर माैसम विभाग के अनुसार शुक्रवार काे माैसम शुष्क रहने की संभावना है।

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