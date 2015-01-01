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तापमान में गिरावट:न्यूनतम पारा 1.5 डिग्री गिरकर 12.5 डिग्री पहुंचा, रात को बढ़ी ठंड

काेटा2 दिन पहले
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  • अधिकतम तापमान 1.6 डिग्री बढ़कर 34.20 पहुंचा

धीरे-धीरे अब सर्दी ने तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। दाे अक्टूबर के बाद से अब तक पारा 13 डिग्री से नीचे गिर गया है। गुरुवार काे तापमान में गिरावट के साथ न्यूनतम पारा 1.5 डिग्री गिरकर 12.5 रहा।

वहीं, अधिकतम पारा 34.2 डिग्री रिकाॅर्ड किया गया। जबकि बुधवार काे न्यूनतम पारा 14 और अधिकतम 32.6 डिग्री रिकाॅर्ड किया गया। सुबह 8.30 बजे की आर्द्रता 50 प्रतिशत रही, जाे शाम 5.30 बजे गिरकर 22 प्रतिशत रिकाॅर्ड की गई। हवा की स्पीड दाे किमी प्रति घंटे रही। शहर में 3500 मीटर विजिबिलिटी रही। दाेपहर बाद पारा में गिरावट हुई। सुबह 11.30 बजे पारा 30.6 डिग्री से बढ़कर दाेपहर 2.30 बजे 33.2 डिग्री रहा, जाे शाम 5.30 बजे घटकर 29.6 डिग्री रिकाॅर्ड किया गया। शहर में सुबह और देर रात्रि काे सर्दी का असर शुरू हाे गया है। बाजाराें में ऊनी कपड़ाें की खरीददारी हाेने लगी हैं। माॅर्निंग पर शहरवासी ऊनी कपड़े पहनकर आने शुरू हाे चुके हैं।

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