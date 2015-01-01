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रिकॉर्ड:आधा दर्जन से ज्यादा पूर्व छात्रनेता निगम चुनाव जीते

काेटाएक घंटा पहले
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  • दक्षिण निगम में जीते अधिकतर पूर्व छात्रसंघ पदाधिकारी, नई सोच से काम करने का वादा किया

शहर की राजनीति में छात्रनेताओं का दखल बढ़ रहा है। इस बार नगर निगम चुनाव में आधा दर्जन से ज्यादा पार्षद ऐसे हैं जाे छात्रनेता रह चुके हैं। इसमें जेडीबी, काॅमर्स, लाॅ काॅलेज के अलावा संस्कृत काॅलेज के छात्रनेता भी शामिल हैं। पहले ये छात्राें की समस्याओं का समाधान करते थे। अब ये अपने वार्ड में जनप्रतिनिधि के रूप में नजर आएंगे।
ऐसा पहली बार हुआ है जब एकसाथ इतनी बड़ी संख्या में छात्रनेता नगर निगम चुनाव में जीते हैं। खास बात ये है कि अधिकतर छात्रनेता दक्षिण नगर निगम से चुनाव जीते हैं। वहीं कुछ छात्रनेताओं के नजदीकी रिश्तेदार भी चुनाव जीतकर पार्षद बने हैं। छात्र संगठनाें से जुड़े कई नेता भी पार्षद बने हैं।
1. अनुराग गाैतम, वार्ड 27 : दक्षिण के पार्षद अनुराग गाैतम 2012 में काॅमर्स काॅलेज में छात्रसंघ अध्यक्ष रह चुके हैं। छात्रसंगठन के सक्रिय कार्यकर्ता भी रहे हैं।

2. ओम गुंजल वार्ड 31 : दक्षिण से पार्षद बने हैं। 2010 में गवर्नमेंट लाॅ काॅलेज में छात्रसंघ अध्यक्ष रह चुके हैं। पार्षद के रूप में दूसरा कार्यकाल है।

3. लेखराज योगी वार्ड 44 : गवर्नमेंट आर्ट्स काॅलेज में वर्ष 2017 में छात्रसंघ अध्यक्ष रहे हैं। पहली बार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े हैं। साथ ही निगम चुनाव में चर्चित पार्षद भी हैं।

4. शिवांगी सोनी वार्ड 58 : वर्ष 2017 में जेडीबी काॅमर्स काॅलेज की छात्रसंघ अध्यक्ष रही हैं। उनका कहना है कि कॉलेज में मिले अनुभव से वार्ड के लाेगाें की सेवा करूंगी।

5. कुलदीप गौतम 76 : गवर्नमेंट संस्कृ़त काॅलेज के छात्रनेता रहे कुलदीप पहली बार पार्षद बने हैं। वर्ष 2013 में छात्रसंघ चुनाव लड़ा था, लेकिन जीत नहीं हुई हैं। उन्हाेंने बताया कि पिछले कई साल से आम लाेगाें के बीच रहकर समस्याओं काे समझा है।

6. आरती शाक्यवाल, वार्ड 23 : जेडीबी काॅलेज में वर्ष 2011 में संयुक्त सचिव के पद पर रही हैं। इस बार दक्षिण निगम में वार्ड 23 से पार्षद बनी हैं। इनके अलावा जेडीबी काॅलेज में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ चुकी सपना बुर्ट भी उत्तर के वार्ड 41 से चुनाव जीती हैं।

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