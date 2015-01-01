पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

चंबल नदी में क्रूज चलाने की तैयारी:मुकंदरा टाइगर रिजर्व और पर्यटन विभाग ने प्रस्ताव बनाकर जयपुर भेजा

कोटाएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
  • पिछले दिनों हुई मीटिंग में लिया था चंबल में क्रूज चलाने का निर्णय

सब कुछ ठीक-ठाक रहा ताे आगामी समय में काेटा में देशी-विदेशी सैलानियाें की भरपूर एंट्री हाेगी। चूंकि चंबल काेटा बैराज के अपस्ट्रीम में क्रूज चलाने के लिए अब प्राेसेस तेज हाेने लगा है। फरवरी में जहाजरानी मंत्रालय की टीम द्वारा काेटा में विजिट कर प्रारंभिक सर्वे में काेटा में सी-प्लेन चलाने की झंडी मिलने और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ हुई मीटिंग में प्रारंभिक सर्वे की पाॅजिटिव रिपोर्ट के बाद अब इस काम में तेजी आई हैं।

इसी कड़ी में अब मुकंदरा रिजर्व और पर्यटन विभाग ने क्रूज संबंधित प्रक्रिया के लिए जयपुर मुख्यालय पत्र भेज दिया है। अब वहां से प्रक्रिया आगे बढ़ने के बाद चंबल में क्रूज संचालन संबंधी कार्य आगे बढ़ सकेगा। जिला प्रशासन की ओर से केंद्र सरकार के पाेल परिवहन मंत्रालय के आईडब्ल्यूटी सेक्शन की ओर से मिली फाइल काे मुकंदरा रिजर्व प्रशासन ने जयपुर भिजवा दिया है।

इसमें चंबल नदी में क्रूज संचालन के संबंध में अपर सचिव भारत सरकार पाेल परिवहन मंत्रालय आईडब्ल्यूटी सेक्शन की ओर से मीटिंग कार्रवाई का विवरण मिला है। गाइडलाइन के साथ प्राेग्रेस रिपाेर्ट व भविष्य में क्रूज संचालन के लिए बनाई याेजना रिपाेर्ट भिजवाया जाना सुनिश्चित करने का जिक्र है।

वहीं जानकाराें का कहना है कि चंबल नदी में क्रूज संचालन के लिए अलग-अलग विभागाें से क्लीयरेंस, एनओसी की जरूरत हाेती हैं। ये सभी चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से लेकर हैड ऑफ फाॅरेस्ट, सेंट्रल गर्वमेंट, जल संसाधन सहित अन्य विभागाें से मिलती हैं।

चंबल में बैराज के अपस्ट्रीम में मुख्य रूप से नेशनल चंबल घड़ियाल सेंचुरी, मुकंदरा रिजर्व, जवाहर सागर सेंचुरी का एरिया आता हैं। क्रूज संचालन के लिए इन विभागाें की भी एनओसी से लेकर क्लीयरेंस सहित समेत अन्य प्राेसेस पूरा हाेना है। इसके बाद आगे की कार्रवाई हाेगी। चंबल में क्रूज चलने से यहां पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और हाड़ौती पहचान देश-वदेश में बढ़ेगी।

यह हैं क्रूज के रूट में दर्शनीय स्थल
प्रारंभिक सर्वे में कोटा बैराज से जवाहर सागर तक का एरिया क्रूज के लिए उपयुक्त माना है। इसमें कुल 30 किमी लंबे इस रूट पर कोटा बैराज, गढ़ पैलेस, हैंगिंग ब्रिज, कोट्या भील का महल, गैपरनाथ, गराड़िया महादेव जैसे दर्शनीय स्थलों को शामिल किया जाएगा। साथ ही इसमें चंबल के कई मनाेहारी सीन भी टूरिस्ट काे देखने काे मिलेंगे।

^जिला प्रशासन की ओर से इस संबंध में मिले प्रस्ताव जयपुर मुख्यालय भिजवा दिया है। वहां से सक्षम अधिकारियाें की ओर से इसमे आगे की प्रक्रिया हाे सकेगी। - आरएस भंडारी, एसीएफ जवाहर सागर सेंचुरी

^विभाग की ओर से इस संबंध में मिले पत्र काे जयपुर मुख्यालय भिजवा दिया है। विभाग की ओर से भी क्रूज संचालन काे लेकर पर्यटन संबंधित प्रस्ताव बनाकर जिला प्रशासन काे भिजवाएंगे। - विकास पंड्या, डिप्टी डायरेक्टर, पर्यटन विभाग

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबिहार के 8 में से 4 पोल में तेजस्वी सरकार के आसार, 4 में NDA और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर - बिहार चुनाव - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें