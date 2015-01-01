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सुविधा:एक साल के कांट्रैक्ट पर 12 इंजीनियर रखेगा नगर निगम

कोटाएक घंटा पहले
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पिछले कई वर्षों से स्टाफ की कमी से जूझ रहा नगर निगम अब तक केवल रिटायर एलडीसी-यूडीसी काे संविदा पर रखकर काम चला रहा था, लेकिन अब इंजीनियर्स काे भी कांट्रैक्ट पर लिया जाएगा। इसके लिए काेटा उत्तर नगर निगम ने 12 जूनियर इंजीनियर की डिमांड जारी की है। जिन्हें 1 वर्ष के कांन्ट्रैक्ट बेस पर नगर निगम में नियुक्त किया जाएगा। निगम में 60 प्रतिशत पद खाली पड़े हुए हैं।

पिछले कई वर्षाें से कर्मचारी और अधिकारी रिटायर ही हाेते जा रहे है, नई भर्ती नहीं हाे रही है। अब दाे नगर निगम हाेने के बाद कर्मचारियाें और अधिकारियाें की डिमांड और अधिक बढ़ गई। ऐसे में अब निगम ने भर्ती नहीं हाेने तक कांट्रैक्ट पर कर्मचारियाें और अधिकारियाें काे रखना शुरू कर दिया ताकि रूटीन के कामकाज चल सकें। उत्तर नगर निगम ने हाल ही में 12 जूनियर इंजीनियर की डिमांड जारी की है। जिसमें 19 सिविल इंजीनियर तथा 1-1 मैकेनिकल व इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कांन्ट्रैक्ट पर मांगा है। जूनियर इंजीनियर के पद रिक्त हाेने के कारण सबसे बड़ी समस्या वार्डाें में हाेने वाले निर्माण कार्याें के एस्टीमेट बनाने से लेकर उनकी माॅनिटरिंग तक के कार्य में परेशानी आ रही थी। सिविल के 10 जेईएन आने के बाद ये समस्या दूर हाे जाएगी।

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