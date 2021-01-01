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छह माह लेट हुआ सत्र:आज से शुरू होगा मेडिकल काॅलेज में नया बैच, कोविड निगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी

काेटा2 दिन पहले
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काेविड के चलते मेडिकल काॅलेज में नया एकेडमिक सेशन छह माह देरी से शुरू हाे रहा है। नया सत्र मंगलवार से शुरू हाेने जा रहा है, इसमें फर्स्ट ईयर एमबीबीएस के 250 बच्चे आएंगे। मेडिकल काॅलेज में 1 अगस्त से हर साल नया बैच आ जाता हैै। मंगलवार को पहले दिन मेडिकल काॅलेज ऑडिटाेरियम में ऑरियंटेशन प्राेग्राम हाेगा, जिसमें पैरेंट्स भी माैजूद रहेंगे। दाे दिन के ऑरियंटेशन के बाद क्लास शुरू हाेगी। इसमें काेविड प्राेटाेकाॅल का खास ध्यान रखा जाएगा।

प्रिंसिपल डाॅ. विजय सरदाना ने बताया कि स्टूडेंट्स काे 72 घंटे पहले की काेविड निगेटिव रिपाेर्ट लाने काे कहा गया है। यहां आने के 5 दिन बाद हम उनका दूसरा काेविड टेस्ट भी कराएंगे। प्रत्येक क्लास में 50 प्रतिशत बच्चे माैजूद रहेंगे। मास्क के बिना एंट्री नहीं हाेगी। वहीं काॅलेज की एंटी रैगिंग कमेटी काे भी सक्रिय कर दिया गया है। इस बार ऑनलाइन कंप्लेंट भी दर्ज हो सकती है।

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