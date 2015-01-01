पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग:नई चिमनी व हर्जाना 10 हजार देने के आदेश

कोटा2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष रमेश चंद्र मीणा एवं सदस्य हेमलता विजयवर्गीय व हेमेंद्र नारायण द्विवेदी ने नई चिमनी व 10 हजार रुपए परिवाद व्यय व मानसिक संताप के दिए जाने के आदेश दिए हैं।

परिवादी आरकेपुरम निवासी नीरज लड्ढा पुत्र कुंज बिहारी लड्ढा ने मैनेजर किचन मेट वल्लभनगर कर्नाटक बैंक के सामने कोटा, मैनेजर रीजनल ऑफिस मुंबई एवं डायरेक्टर कॉरपोरेट ऑफिस ऑफ एयरलाइंस प्राइवेट लिमिटेड गुड़गांव के खिलाफ परिवाद पेश किया था।

परिवादी ने बताया कि उसने रसोई चिमनी 11 अक्टूबर 2016 को 20 हजार रुपए खरीदी थी। एक सप्ताह बाद ही वह खराब हो गई, 5 अक्टूबर 2017 शिकायत करने गया तो अभद्रता, चिमनी को ठीक करने से इंकार कर दिया गया। इस पर न्यायालय ने परिवाद को स्वीकार करते हुए वारंटी अवधि में चिमनी को रिपेयर नहीं किए जाने पर नई चिमनी देने के आदेश दिए हैं।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली विधानसभा में कृषि कानूनों का पर्चा तार-तार, देश में कोरोना संक्रमित हो सकते हैं एक करोड़ पार - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें