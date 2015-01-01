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एजुकेशन:एनआईटी: आंशिक प्रवेश फीस जमा नहीं होने पर सीट निरस्त

कोटाएक घंटा पहले
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जोसा काउंसलिंग के बाद छात्र आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपलआईटी में प्रवेश के लिए प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कर रहे हैं। इस वर्ष कोरोना के चलते सारी प्रवेश प्रक्रियाएं ऑनलाइन कराई जा रही है। ज्यादातर आईआईटी के पहले सेमेस्टर की ऑनलाइन क्लासेज 16 से 23 नवंबर के मध्य प्रारंभ होगी।

कॅरियर काउंसलिंग एक्सपर्ट अमित आहूजा ने बताया कि जिन छात्रों को एनआईटी, ट्रिपलआईटी एवं जीएफटीआई की सीट का आवंटन हुआ है, उन्हें आज आंशिक प्रवेश फीस जमा करानी ही होगी, वरना उनकी आवंटित सीट निरस्त कर दी जाएगी। आंशिक प्रवेश फीस जमा करवाने के लिए 13 नवंबर, शुक्रवार को शाम 5 बजे तक का समय दिया गया है।

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