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पीजी:अब ऑनलाइन आवेदन 24 तक

कोटा22 मिनट पहले
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कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय की ओर से गवर्नमेंट कॉलेजों में पीजी प्रीवियस में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 17 दिसंबर से बढ़ाकर 24 दिसंबर कर दी है। 28 दिसंबर को कॉलेजों द्वारा आवेदन पत्रों के ऑनलाइन वेरीफिकेशन की प्रोसेस होगी।

30 दिसंबर को अंतरिम मैरिट और वेटिंग लिस्ट प्रकाशित की जाएगी। 6 जनवरी को ओरिजनल डाॅक्यूमेंट्स की जांच करवाने की अंतिम तिथि है। 7 काे ई-मित्र द्वारा शुल्क जमा करवा सकेंगे। 8 जनवरी को की सूची जारी होगी।

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