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यूआईटी:अब यूआईटी के प्लॉटों की बकाया राशि जून तक दो किश्तों में जमा कर सकेंगे

कोटा4 घंटे पहले
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कोरोना को देखते हुए विभाग द्वारा यूआईटी से नीलामी में लिए गए प्लाॅट की बकाया राशि जमा करवाने के लिए विशेष छूट दी गई है। इसके तहत 31 मार्च और 30 जून तक दो किश्तों में बकाया राशि जमा करवाई जा सकती है।

यूआईटी द्वारा 15 मार्च 2020 से पहले नीलाम किए गए प्लाॅट राशि जमा करवाने के लिए 35 प्रतिशत राशि 31 दिसंबर 2020 तक तथा शेष 50 प्रतिशत राशि जमा करवाने के लिए 31 मार्च 2021 तक की छूट दी गई थी। विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार इस छूट को बढ़ाते हुए अब ऐसे प्लाॅट की राशि का 35 प्रतिशत 31 मार्च 2021 तक तथा शेष 50 प्रतिशत राशि जमा करवाने के लिए अंतिम तिथि 30 जून तक कर दी गई है।

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