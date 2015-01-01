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सेवा:नर्सिंगकर्मी ने दिया प्लाज्मा

कोटाएक घंटा पहले
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सीएमएचओ की सेंपल कलेक्शन टीम में नियमित सेवाएं दे रहे कोरोना वारियर्स बोरखेड़ा निवासी नर्सिंग कर्मी विनीत नंदवाना ने शनिवार को एमबीएस ब्लड बैंक पहुंच कर प्लाज्मा डोनेट किया। लायंस क्लब के जोन चेयरमैन भुवनेश गुप्ता ने बताया कि टीम जीवनदाता के नितिन मेहता की प्रेरणा से इन्होंने प्लाज्मा डोनेट किया है।

विनीत 3 साल से एनिमिक है। काेराेना पॉजिटिव हाेने के बाद वे क्वारेंटाइन हुए। उचित खानपान, शरीर की राेग प्रतिराेधक क्षमता बढ़ाने के नियमित उपाय करते रहे। इसके बाद उन्हाेंने जांच कराई ताे हिमोग्लोबिन बढ़ गया। अन्य जांचाें में भी फिट हाेने के बाद उन्हाेंने प्लाज्मा डोनेट किया।

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