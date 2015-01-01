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बाजार:दीवाली पर सजे शहर के ज्वेलरी शोरूम, धनतेरस पर संचालकों को है अच्छे कारोबार की उम्मीद

कोटाएक घंटा पहले
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  • शहर के ज्वैलरी शोरूम पर कई डिजाइन की ज्वेलरी, डायमंड, गिफ्ट आइटम मौजूद, ग्राहकों को दिए जा रहे कई आकर्षक ऑफर

कोटा| हाड़ाैती का एकमात्र फाइव स्टार रेटेड ज्वैलरी शोरूम चौपाटी बाजार स्थित अग्रवाल डायमंड एंड गोल्ड की 12वीं वर्षगांठ व दीवाली के उपलक्ष में हॉलमार्क गोल्ड मेकिंग पर 50% की छूट व डायमंड ज्वैलरी की मेकिंग पर 100% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। सर्टिफाइड लूज साेलिटियर्स में एक कैरेट, 75 सेंट, 50 सैंट, 25 सेंट आदि का स्टॉक उपलब्ध है। अग्रवाल डायमंड की संचालिका माधुरी जैन सर्राफ ने बताया कि हाड़ाैती के ग्राहकों ने 12 वर्ष में बहुत अच्छा समर्थन दिया है। अग्रवाल डायमंड ने समय-समय पर हॉलमार्क गोल्ड ज्वैलरी डायमंड ज्वैलरी की लेटेस्ट डिजाइन को ग्राहकों के समक्ष प्रदर्शित किया है। ज्वैलरी की खरीद पर रेफरल कूपन के जरिए 101 ईनामों को पाने का मौका भी दिया जा रहा है।

रमेशचंद विनोद कुमार शोरूम पर हॉलमार्क की लेटेस्ट ज्वेलरी

कोटा| गुमानपुरा चौपाटी बाजार स्थित ज्वैलरी शोरूम रमेशचंद विनोद कुमार पर फेस्टिवल सीजन धनतेरस दीपावली तथा शादी समारोह को देखते हुए सभी प्रकार के गोल्ड डायमंड ज्वैलरी की विस्तृत रेंज उपलब्ध है। प्रोपराइटर विनोद जैन ने बताया कि यह शोरूम भारत सरकार द्वारा हॉलमार्क के लिए पंजीकृत है।

यहां सभी प्रकार की ज्वेलरी हॉलमार्क ही मिलती है। शोरूम पर नेकलेस चूड़ियां पायजेब बिछिया अंगूठी चैन सहित सभी प्रकार की लेटेस्ट ज्वेलरी आकर्षक लेटेस्ट एवं फैशनेबल लुक में उपलब्ध है। इसके साथ ही शादी समारोह जन्मदिन पर उपहार में दिए जाने वाले सामान भी यहां कई डिजाइन में उपलब्ध है। उपहार में देने के लिए चांदी के गिफ्ट आइटम भी अनेक रेंज में है।

पारस ज्वैल्स पर गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी की विस्तृत रेंज उपलब्ध

कोटा| शीला चौधरी रोड तलवंडी स्थित ज्वेलरी के आकर्षक शोरूम पारस ज्वैल्स पर फेस्टिवल सीजन को देखते हुए गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी की विस्तृत रेंज है। शोरूम संचालक हेमंत जैन और अंकित जैन ने बताया कि यहां पर गोल्ड ज्वेलरी में नेकलेस रिंग अंगूठी बिछिया चूड़ियां पाटले सहित सभी प्रकार की आकर्षक ज्वेलरी एक से बढ़कर एक डिजाइन में उपलब्ध है।

फैशनेबल एवं लेटेस्ट रेंज में इसी प्रकार डायमंड में भी सभी प्रकार की ज्वेलरी उम्दा किस्म की यहां पर उपलब्ध है। चांदी के आर्टिकल का यहां पर विशाल संग्रह कई डिजाइन में उपलब्ध है। कोटा शहर के सबसे बड़े शोरूम पर फेस्टिवल सीजन में शादी समारोह में देने के लिए गिफ्ट आइटम की भी यहां पर भरमार है।

नारायणम ज्वैलर्स पर ज्वेलरी की मेकिंग केवल आठ प्रतिशत में

कोटा| तलवंडी स्थित नारायणम ज्वेलर्स पर गोल्ड ज्वेलरी की मेकिंग पर केवल 8 प्रतिशत तक ही चार्ज लिया जा रहा है। जैसे की ज्वेलरी का भाव 52150 है। उस पर 92% के अनुसार 47978 बनने पर इस पर 8% ही मेकिंग ली जाएगी। संस्थान के गौरव शर्मा ने बताया कि यहां 92 प्रतिशत की ज्वेलरी पर 92 प्रतिशत का ही भाव लिया जाता है।

यह शोरूम भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा भारत सरकार से प्रमाणित है सभी प्रकार की ज्वेलरी हालमार्क सर्टिफाइड होने के बाद ही ग्राहकों को दी जाती है। शोरूम पर सिल्वर में सभी प्रकार के आर्टिकल की विस्तृत रेंज है, जो शादी समारोह में गिफ्ट में भी दिए जा सकते हैं। दैनिक भास्कर में मधुश्री द्वारा चलाई जा रही खुशियों की शॉपिंग योजना पर यहां से खरीद करने पर लकी ड्रा में शामिल होने पर ढेरों उपहार प्राप्त भी किए जा सकते हैं।

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