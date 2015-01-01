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ऑनलाइन प्रतियाेगिता:जेडीबी आर्ट्स काॅलेज में हुई ऑनलाइन प्रतियाेगिता

कोटाएक घंटा पहले
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काॅलेज शिक्षा आयुक्तालय के निर्देश पर जेडीबी आर्ट्स काॅलेज में ऑनलाइन प्रतियाेगिता आयाेजित हुई। इसमें विजेता छात्राओं काे सम्मानित किया गया। काॅलेज में एनएसएस, एनसीसी व स्काउट एंड गाइड विभाग की ओर सेे 31 अक्टूबर से 7 नवंबर तक ऑनलाइन चित्रकला, निबंध लेखन एवं स्लोगन प्रतियोगिताएं करवाई गई थी। प्रतियोगिताओं में काॅलेज की शिल्पा गुप्ता, नंदिता दास, मीना वर्मा, भारती सोनी, चंचल पुंडीर, टीना गौतम, हिमांगी अग्रवाल और मनीषा प्रजापत विजेता रही। इन विजेता छात्राओं को प्रिंसिपल डॉ. अनीता गुप्ता द्वारा पुरस्कार देकर सम्मानित किया।

सीएचसी संचालकों का सम्मान मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रोनिक्स भारत सरकार के तहत संचालित जिले के टाॅप टेन सीएचसी संचालकाें का सम्मान किया गया। जिला प्रबंधक लोकेश भट्ट ने बताया कि एचडीएफसी बैंक के लॉगिन डे पर जिले के सीएससी संचालकों ने भी भाग लिया।

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