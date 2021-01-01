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जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग:फ्लैट या हर्जाना सहित कीमत अदा करने के आदेश

कोटा4 घंटे पहले
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जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष रमेश चंद्र मीणा व सदस्य हेमलता विजयवर्गीय एवं हेमेंद्र नारायण द्विवेदी ने विवादित फ्लैट का पंजीयन परिवादी के पक्ष में नहीं करवाकर दूसरे के पक्ष में करवाने के मामले में काॅलाेनाइजर को फ्लैट आवंटित करने या फिर 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से कीमत 15.30 लाख रुपए भुगतान करने के आदेश दिए हैं।

साथ ही हर्जाना 2.10 लाख रुपए अदा करने को कहा है। यह आदेश परिवाद पर दिए हैं। परिवादी सुबोध शर्मा ने वास्तुवैदिक कॉलोनाइजर एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड जरिए निदेशक तथा एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड जरिए शाखा प्रबंधक अलवरगेट अजमेर के विरुद्ध परिवाद पेश किया था।

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