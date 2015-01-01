पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Local
  • Rajasthan
  • Kota
  • Our City Reached The First Place In The State For Donating Plasma, 18 year old Dushyant Became The Youngest Donor In The State

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

उपलब्धि:प्लाज्मा डाेनेट करने में प्रदेश में पहले स्थान पर पहुंचा हमारा शहर, 18 साल के दुष्यंत राज्य के सबसे कम उम्र के डोनर बने

कोटाएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
  • काेटा में प्लाज्मा डाेनेशन का आंकड़ा 311 पर पहुंचा, 20 साल की साक्षी ने दूसरी बार दिया प्लाज्मा

दैनिक भास्कर के प्लाज्मा डाेनेशन अभियान के तहत शहरवासियाें ने रिकाॅर्ड बना दिया है। प्लाज्मा डाेनेशन के मामले में काेटा प्रदेश में पहले नंबर पर पहुंच चुका है। काेटा में शुक्रवार तक 311 प्लाज्मा डाेनेशन हाे चुके हैं, जबकि जयपुर में लगभग 300 और उदयपुर में करीब 200 लाेग प्लाज्मा डाेनेट कर चुके हैं।

जाेधपुर समेत अन्य जिलाें में ये आंकड़ा और भी कम है। शुक्रवार काे भी काेटा की युवती साक्षी ने दूसरी बार प्लाज्मा डाेनेट किया। वहीं 18 वर्षीय दुष्यंत ने भी प्लाज्मा दिया। वे संभवत: सबसे कम उम्र में प्लाज्मा देने वाले पहले डाेनर हैं।

टीम जीवनदाता के संयोजक चेयरमैन भुवनेश गुप्ता ने बताया कि रंगबाड़ी की साक्षी न्याती ने दूसरी बार प्लाज्मा डोनेशन कर एक और कीर्तिमान शहर की झोली में डाल दिया। साक्षी के बड़े पापा व बड़ा भाई पहले प्लाज्मा डोनेट कर चुके हैं। साक्षी अहमदाबाद से बीकॉम ऑनर्स की पढ़ाई कर रही हैं। राजस्थान में भी अभी तक ऐसा मामला सामने नहीं आया जब 20 वर्ष की युवती ने दो बार प्लाज्मा डोनेट किया हो।

वहीं थेकड़ा निवासी दुष्यंत मालव ने 18 वर्ष की आयु में प्लाज्मा डोनेशन किया। वे एक रिसोर्ट में मैनेजर हैं। इस दौरान डॉ. विजय जैन, डॉ. रमेश, मनोज न्याती, एडवोकेट महेन्द्रा वर्मा, गोविंद गुप्ता, नितिन मेहता सहित कई लोगों का विशेष सहयोग रहा। अब शहर में कोविड-19 के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। गुप्ता ने बताया कि अब नए लोगों को आगे आने की आवश्यकता है, तभी प्लाज्मा लोगों को उपलब्ध हो सकेगा।

ड्यूटी छोड़ रेयर ग्रुप का प्लाज्मा देने पहुंचे विजय
सीएमएचओ कार्यालय के कंप्यूटर ऑपरेटर विजय जांगिड़ शुक्रवार काे ड्यूटी छोड़कर मरीजों की जान बचाने के लिए प्लाज्मा डोनेशन करने पहुंचे। हैल्प डेस्क पर शुक्रवार दोपहर को इमरजेंसी में मरीज अरविंद कुमार मित्तल और मिथुन कुमार शर्मा के परिजन मदद मांगने पहुंचे।

इन मरीजों के लिए रेयर ग्रुप ओ पॉजिटिव का प्लाज्मा चाहिए था, जो ब्लड बैंक में भी उपलब्ध नहीं था। ऐसे में हैल्प डेस्क की टीम डोनर की तलाश में जुट गई। हाड़ौती विकास मोर्चा के संभागीय अध्यक्ष राजेंद्र सांखला ने बताया कि ओ पॉजिटिव ग्रुप के डोनर विजय जांगिड़ को सूचना दी तो वे प्लाज्मा डोनेट करने पहुंचे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंटीचर की नौकरी छोड़ रोटी बेचने का स्टार्टअप शुरू किया, दो साल में 30 लाख रुपये पहुंचा टर्नओवर - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें