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सेवा:इकाे सिस्टम की अहम कड़ी प्लेन टाइगर तितली की अभेड़ा क्षेत्र में अच्छी साइटिंग

कोटाएक घंटा पहले
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इन दिनाें पक्षियाें के साथ तितलियाें की भी साइटिंग पूरे प्रदेश में खासताैर से हाे रही है। इकाे-सिस्टम की महत्वपूर्ण कड़ी में शामिल तितलियाें में खास है प्लेन टाइगर तितली, जाे इन दिनाें अभेड़ा एरिया में बड़ी संख्या में नजर आ रही है। वन्यजीव एक्सपर्ट डाॅ. कृष्णेंद्रसिंह नामा ने बताया कि प्लेन टाइगर तितली इन दिनाें अभेड़ा एरिया में अच्छी संख्या में नजर आ रही हैं।

यह पूरी दुनिया में ईकाे-सिस्टम की महत्वपूर्ण कड़ी है। उन्हाेंने बताया कि इन दिनाें यह तितलियां बर्ड वाॅचर के लिए मुख्य आकर्षण भी बनी है। उन्हाेंने बताया कि यह ऑक या मदार के पेड़ पर अंडे देती है। साथ ही इनकी पत्तियाें काे भाेजन के रूप में बनाकर इल्ली (कैटर पिलर) जीवित रहते हैं, जाे बाद में प्यूपा में परिवर्तित हाे जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ऑक में हाेने से इसे पक्षी भी शिकार करने से हिचकते हैं। डाॅ. नामा ने बताया कि सबसे बड़ी बात है कि तितलियां प्रकृति में परागण का काम करती हैं, जाे विशेष हाेता है।

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