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कार्रवाई:पुलिस ने 1513 किलो मावा जब्त किया, व्यापारियों ने किया विरोध

कोटा4 घंटे पहले
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  • गुमानपुरा और नयापुरा पुलिस ने 2 जगह की कार्रवाई

पुलिस ने शनिवार को गुमानपुरा व नयापुरा इलाके से 1513 किलो मावा जब्त किया। इसके बाद बाजार में यह अफवाह फैल गई कि नकली मावा पकड़ा गया, जिससे मावा व्यापारियों में रोष फैल गया और वो पुलिस कार्रवाई के विरोध में आ गए। व्यापारियों ने कहा कि पुलिस ने मावे को नकली किस आधार पर घोषित कर दिया, जबकि उनके पास इसे परखने का कोई मापदंड ही नहीं है। यह उनका अपमान है। इधर, एसपी गौरव यादव ने कहा कि पुलिस ने मावे को नकली नहीं बताया बल्कि सूचना के आधार पर पकड़कर संदिग्ध माना है।

मावे को जब्त करने के बजाए कोल्ड स्टोरेज में रखवाने के बाद व्यापारियों का गुस्सा शांत हुआ। इधर, पुलिस ने मावे के संबंध में जिला एवं स्वास्थ्य अधिकारी, खाद्य निरीक्षक को सूचित किया। खाद्य निरीक्षक द्वारा मौके पर आकर इनके सैंपल लेकर अग्रिम कार्रवाई शुरू की। एसपी गौरव यादव ने बताया कि अवैध गतिविधियों की रोकथाम व जिला कलेक्टर द्वारा मिलावटी खाद्य सामग्री के निर्माण व विक्रय पर प्रतिबंध लगाने के लिए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया जा रहा है।

इसके तहत एएसपी सिटी प्रवीण कुमार जैन के निर्देशन में डिएसटी सीआई आध्यात्म गौतम, एएसआई रामवीर सिंह, कांस्टेबल शौकत, श्याम बिहारी, आलोक, हरिओम, प्रदीप, विजेंद्र को शामिल कर टीम का गठन किया गया। टीम को कोटा शहर से बाहर जाने व आने वाले संदिग्ध वाहनों की चेकिंग के साथ-साथ संदिग्ध स्थानों पर निगरानी रखने के निर्देश दिए गए। टीम ने शनिवार को इंदिरा गांधी सर्किल से 1 हजार 163 किलो ग्राम व नयापुरा से 350 किलोग्राम मावा 3 जीप व एक बस के द्वारा परिवहन करते हुए जप्त किया‌। उक्त मावा नकली नहीं है बल्कि संदिग्ध हैं।

आक्रोशित व्यापारी बोले- पुलिस के पास क्या मापदंड

गुमानपुरा व्यापार संघ अध्यक्ष संजय शर्मा की अगुवाई में आक्रोशित मावा व्यापारी भगवान मित्तल, हेमंत जैन समेत अन्य व्यापारी गुमानपुरा थाने पहुंच गए और विरोध दर्ज करवाया। व्यापारियों का कहना है कि पुलिस के पास मावे को परखने का क्या मापदंड हैं। यह मावा गांवों से आता है, मावे का बेचने वाला और खरीदने वाला दोनों सामने है। व्यापारियों ने कहा कि पुलिस द्वारा इसे नकली बोलकर व्यापारियों का अपमान किया जा रहा हैं। पुलिस मावे का सेंपल करवाएं और कोई खामी पाए जाए तो मावे को नकली बोलकर कार्रवाई करें।

मावे को नकली नहीं, संदिग्ध माना है

^मुखबिरों की सूचना पर मावा पकड़ा हैं, जिसे हमने नकली नहीं कहा। संदिग्ध माना है। जिसे कोल्ड स्टोरेज में रखवा दिया है। अगर स्वास्थ्य विभाग की जांच में मावा सही पाया तो वापस काम आ सके। नकली पाया तो नियमानुसार कार्रवाई करेंगे।
गौरव यादव, एसपी शहर

मावे को नकली बताना व्यापारियों का अपमान

^पुलिस ने मावे को पकड़ा और नकली बताया। दिनभर से सोश्यल मीडिया पर इसे नकली बताया है। हम पुलिस कार्रवाई का विरोध नहीं कर रहे, बस उनका तरीका सही नहीं था। वो स्वास्थ्य विभाग की टीम साथ लेकर सेंपल ले जाते हमें कोई आपत्ति नहीं थी। - संजय शर्मा, अध्यक्ष, गुमानपुरा व्यापार संघ

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