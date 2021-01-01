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आज आम बजट में कोटा को मिले ये खास:रेल नीर, सोलर प्लांट, मेमो कोच-लोको शेड की उम्मीद, इंडस्ट्री को भी मिले ऑक्सीजन

कोटाएक घंटा पहले
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केंद्र सरकार की वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण सोमवार को संसद में बजट पेश करेंगी। यह काेराेना के बाद पहला केंद्रीय बजट है। इससे लाेगाें काे बहुत आस है। ऐसे में काेटा में भी रेलवे, उद्याेग, कृषि सेक्टर को इससे बहुत उम्मीद है। कोटा में रेल नीर, सोलर प्लांट, मेमो कोच शेड, इलेक्ट्रिक लोको शेड मिलने की आस है। भास्कर के पाठकाें को एक्सपर्ट बता रहे हैं कोटा की उम्मीदों का लेखा-जोखा।

रेल बजट : कोटा मंडल की कई परियोजना के लिए चाहिए पैसा

रेल नीर प्लांट : कोटा रेल मंडल में रेल नीर प्लांट लगाए जाने के बारे में प्रस्ताव भेजा गया है। पश्चिम मध्य रेलवे में रेल नीर का प्लांट भोपाल के पास मंडीदीप में है। वहां से ही कोटा रेल मंडल में पानी की बोतलें सप्लाई होती है। दिल्ली-मुंबई रेल मार्ग पर स्थित कोटा से रोजाना लंबी दूरी की 90 सवारी गाड़ियां पास होती हैं। इन ट्रेनों में रेल नीर की सप्लाई बड़ी मात्रा में होती है। अलावा सवाईमाधोपुर में भी सप्लाई की अनुमति मिलने की उम्मीद है। कोटा से सर्दी में ट्रेनों में 4000 तो गर्मी में 8000 बोतलों की सप्लाई होती है।
कोटा मंडल में चल सकती हैं मेमो ट्रेन

इसके लिए कोटा में मेमो कार शेड व इलेक्ट्रिक लोको शेड की घोषणा हो सकती है। इसके बाद कोटा से झालावाड़, सवाई माधोपुर, बारां के बीच में मेमाे ट्रेन चलाई जाएंगी।
सोलर प्लांट से चलेंगी ट्रेनें

कोटा रेल मंडल को एक बड़ा सोलर प्लांट मिल सकता है। जिससे पैदा की गई बिजली डोमेस्टिक व काॅमर्शियल उपयोग में ली जाएगी। इससे ही रेलवे अपने सब स्टेशनों पर सप्लाई करेगा और ट्रेनों का संचालन भी किया जा सकता है।

डकनिया का विस्तार

डकनिया स्टेशन को उपनगरीय स्टेशन बनाए जाने की योजना अभी गति नहीं पकड़ सकी है। नया स्टेशन भवन, दोनों प्लेटफार्म को आधुनिक किया जाना है। कार्य धीमा है।

बूंदी-अजमेर बड़ी रेल लाइन

  • परियोजना का सर्वे पिछले वर्षों ही हो चुका है। लेकिन बजट नहीं मिला है।
  • दीगोद-शयोपुर परियोजना ने भी नहीं पकड़ी गति : सर्वे पूर्व में हो चुका है पर वित्तीय सहमति नहीं मिली।

उद्याेगाें में जान फूंकनी है ताे ब्याज दर 3 से 4 फीसदी घटाएं

  • उद्याेग : काेटा जिले में करीब 1 हजार छाेटी और मध्यम और 10 बड़ी इड्रस्ट्रीज है। छाेटी व मध्यम का 5 हजार कराेड़ का काराेबार है। बड़ी का करीब 1 लाख कराेड़ का सालाना काराेबार हैं। ऐसे में काेराेना के चलते उद्याेगाें काे बड़ा नुकसान हुआ है। अभी ब्याज की दर 8 से 12 प्रतिशत है। ऐसे में सरकार अगर ब्याज दर करीब 3 से 4 फीसदी कर दे ताे उद्याेगाें काे राहत मिल जाएगी।
  • काेटा स्टाेन : काेटा स्टाेन का राेज का 15 कराेड़ का काराेबार है। काेटा जिले में 2500 से अधिक फैक्ट्रियां हैं। लेकिन काेराेना व उससे पहले भी कई फैक्ट्रियां बंद हाे गई। क्याेंकि इसकी खपत कम हाेती रही है। ऐसे में सरकार काे इस उद्याेग काे ऑक्सीजन देने के लिए इसे सरकारी काम में यूज करने का निर्णय करें, क्याेंकि यह सबसे सस्ता व मजबूत है।
  • सेंड स्टाेन : सेंड स्टाेन का काेटा-बूंदी जिले में राेज का 4 कराेड़ का एक्सपाेर्ट बिजनेस है। इससे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से 2 लाख लाेग जुड़े हैं। सरकार इसके आयात पर छूट नहीं देती है। केंद्र इस नियम में सेंड स्टाेन वालाें भी ले। इससे 800 से ज्यादा व्यवसायियाें काे फायदा मिलेगा। उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हाेगी।
  • कृषि : जिले में 4 हजार कराेड़ रुपए खेती से आते हैं। लहसुन की हर साल 3 लाख मीट्रिक टन पैदावार है। कृषि जिंस पर आधारित उद्याेग खाेले और हब बनाए। प्राेसेसिंग यूनिट भी लगाएं।
  • पेट्राेलियम पदार्थ : शहर में रोज 14 लाख ली.डीजल, 8 लाख ली. पेट्राेल की खपत है। 69 % टैक्स है। जीएसटी में 28 % टैक्स लगा दे। राज्य व केंद्र का 56 % टैक्स हाेगा। 12 पेट्राेल व 8 रु. डीजल पर कम हाे जाएंगे।

भास्कर एक्सपर्ट टीम : एसएसआई के संस्थापक अध्यक्ष गाेविंदराम मित्तल, काेटा स्टाेन एसाेसिएशन के अध्यक्ष आरएन गर्ग, सेंडस्टाेन के उत्तमचंद अग्रवाल, किसान नेता दशरथ कुमार, पेट्राेलियम डीलर एसाेसिएशन के अध्यक्ष तरुमीत सिंह बेदी।

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