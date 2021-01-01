पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

न्याय की गुहार:रेलवे बोर्ड पर समय से पहले रिटायर करने का आरोप

कोटा4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • कर्मचारी ने रेल मंत्री से शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई

कोटा रेल मंडल के एक कर्मचारी ने रेलवे बोर्ड पर समय से पहले सेवानिवृत्त करने का आरोप लगाया है। इस मामले में उन्होंने रेल मंत्री पीयूष गोयल को भी शिकायत की है। रेलवे में मुख्य सामग्री अधीक्षक कारखाना के पद पर कार्यरत रहे श्रीकृष्ण मीणा का पहले रेलवे वर्कशॉप से तुगलकाबाद ट्रांसफर कर दिया गया। बाद में रेलवे बोर्ड के आदेशों की अनदेखी करते हुए समय पूर्व रिटायर कर दिया।

मीणा का कहना है कि उनकी रेलवे में नियुक्ति 11 अक्टूबर 89 को हुई थी। उनकी जन्मतिथि 28 अक्टूबर 1965 है। वह ना तो लंबे समय तक अनुपस्थित रहे और न ही उन्हें मेजर पेनल्टी दी गई। उनकी सीआर भी खराब नहीं है।

उन्होंने सेवानिवृत्ति के मामले में अपने उच्चाधिकारियों पर रुपए की मांग करने का आरोप भी लगाए हैं। उनका यह भी आरोप है कि उन्हें दिए गए पीपीओ में क्वालीफाइंग सर्विस 29 साल भी दर्ज है। रेल मंत्री को की गई शिकायत में इन सभी तथ्यों का हवाला दिया गया है। साथ ही मांग की गई है कि समय पूर्व की गई सेवानिवृत्ति रद्द की जाए। संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

रिटायर करने के ये हैं नियम

  • रेलवे बोर्ड के नियम के अनुसार कर्मचारी की 30 साल की क्वालीफाइंग सर्विस पूरी हो गई हो या उसने 55 साल की उम्र पूरी कर ली हो तब उसे समय से पूर्व सेवानिवृत्त किया जाता है।
  • रेल कर्मचारी की सेवानिवृति की रिपोर्ट तैयार करने के लिए तीन अधिकारियों की एक कमेटी बनाई जाती है। जो कर्मचारी के सर्विस रिकॉर्ड देखती है। साथ ही इन तथ्यों को भी देखती है कि कर्मचारी ने कब-कब अनुशासनहीनता की, कब उसने लापरवाही की। उसे कब कब चार्ज शीट दी गई।
  • कमेटी के सदस्य रिपोर्ट तैयार कर अपने अधिकारी को देते हैं। उसके बाद संबंधित अधिकारी उस पर फैसला करता है।
  • क्वालीफाइंग सर्विस के लिए कर्मचारी का नियमित बिना अनुपस्थिति के 30 साल की सेवा करना जरूरी है। इसमें सिक व अन्य अनुपस्थिति को शामिल नहीं किया जाता है।

^रेल अधिकारियों की कमेटी की सिफारिश के आधार पर ही उसमें उपलब्ध तथ्यों को देखते हुए ही कर्मचारी को समय से पूर्व सेवानिवृत्त किया गया है। कर्मचारी ने सेवानिवृत्ति के सभी परिलाभ भी ले लिए हैं।
-मनीष गुप्ता, मुख्य कारखाना प्रबंधक

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser