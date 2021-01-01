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सिटी स्पोर्ट्स:रेलवे क्रिकेट : सीनियर डीपीओ, एडब्ल्यूएम, ड्राइवर की टीम जीती

कोटा4 घंटे पहले
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संकल्प रेलवे संस्थान कोटा की ओर से आयोजित 5वीं क्रिकेट प्रतियोगिता रविवार के पहले दिन खेले गए मैचों में सीनियर डीपीओ इलेवन, एडब्ल्यूएम इलेवन, ड्राइवर इलेवन, गार्ड इलेवन, लोको पैंथर, आरपीएफ हेड क्वार्टर ने अपने मैच जीते।

रेलवे स्टेडियम के खेल मैदान पर आयोजित उद्घाटन मैच में डीपीओ इलेवन एवं वर्कशॉप यंग स्टार इलेवन के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें सीनियर डीपीओ ने 69 रन से जीत दर्ज कर ली। सीनियर डीपीओ इलेवन के बल्लेबाज कप्तान भूपेंद्र ने 76 रन बनाए। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया।

वहीं, एडब्ल्यूएम इलेवन ने एडीआरएम तथा ड्राइवर इलेवन ने रॉयल काॅमर्शियल को हराकर अपने-अपने मैच जीते। रेलवे वर्कशॉप ग्राउंड पर खेले गए मैच में गार्ड इलेवन ने एसएनटी, लोको पैंथर ने इंजीनियरिंग कोटा तथा आरपीएफ हेड क्वार्टर ने डब्ल्यू फ्रेंड्स को हराकर अपने मैच जीतकर अगले दौर में प्रवेश किया।

रेल संस्थान के सचिव एमएस बग्गा ने बताया कि प्रतियोगिता का उद्‌घाटन एडीआरएम मनोज जैन और मुख्य अतिथि एंप्लाइज यूनियन के महामंत्री मुकेश गालव ने किया। विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ मंडल इंजीनियर दक्षिण ऋतुराज शर्मा रहे। इस दौरान इरशाद खान, राकेश मित्तल, एसडी धाकड़, डीके अरोड़ा, ललित मिश्रा, राजकुमार सरसिया, नरेश मालव, नरेन्द्र शर्मा, राजेश गौतम, राकेश भार्गव, ज्योति शर्मा, अल्पना शुक्ला मौजूद रहे।

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