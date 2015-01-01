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गुर्जर आंदोलन:7 दिन में रेलवे को 18 करोड़ का नुकसान

कोटा3 घंटे पहले
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गुर्जर आरक्षण आंदोलन के कारण रेलवे को 7 दिन में 18 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है। 8 हजार से अधिक यात्रियों को रेलवे ने 15 लाख रुपए रिफंड किए हैं। इस आंदोलन के कारण दिल्ली-मुंबई रेल मार्ग 7 दिन से बंद है। ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है। साथ ही कुछ ट्रेनों को परिवर्तित रूप से चलाया जा रहा है।

ट्रेनों का रूट बदलने के कारण यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचने में दुगना समय लग रहा है। 6 दिन से कोटा-हजरत निजामुद्दीन जनशताब्दी ट्रेन दाेनाें ओर से रद्द है। कोटा-देहरादून नंदा देवी को भी 3 दिन रद्द किया गया है। मुंबई-अमृतसर स्वर्ण मंदिर मेल, अमृतसर-बांद्रा पश्चिम एक्सप्रेस कोटा नहीं आ रही है। इस कारण कोटा के यात्रियों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है।

7 दिन में 8000 यात्रियों को 15 लाख रिफंड किए
ट्रेनों के रद्द होने व रूट बदलने से कोटा रेल मंडल के कंप्यूटरीकृत आरक्षण कार्यालय से 7 दिन में 8000 यात्रियों को 15 लाख से अधिक रिफंड किए गए हैं।

मालगाड़ी पास होने से रेलवे को रोज होती थी 2.7 करोड़ की आय
दिल्ली-मुंबई रेल मार्ग खुला रहने पर लंबी दूरी की माल गाड़ियां कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर, हिंडाैन सिटी, बयाना होकर पास होती हैं। इससे रेलवे को रोजाना लगभग 2.7 करोड़ रुपए की आय होती थी। माल गाड़ियों के परिवर्तित रूट से चलने के कारण ये नुकसान हो रहा है।

^दिल्ली मुंबई रेल मार्ग अवरुद्ध होने के कारण रेलवे को करोड़ों का नुकसान हुआ है। माल गाड़ियों के कोटा रेल मंडल से पास होने वाली रोजाना लगभग 2.7 करोड़ की आय नहीं हो पा रही है। इसके अलावा यात्रा यातायात से होने वाली लाखों की आए भी प्रभावित है।
अजय कुमार पाल, सीनियर डीसीएम

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