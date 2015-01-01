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  • Rajasthan,The Graph Of Corona Continuously Increasing In Kota, Reached Fourth Position In The State In Terms Of Active Cases, 203 New Infected Were Found, 3 Patients Died

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बेकाबू हुआ कोरोना:कोटा, एक्टिव केसों के मामले में प्रदेश में चौथे पायदान पर पहुँचा, 203 नए संक्रमित मिले, 3 मरीजो ने दम तोड़ा

कोटा6 मिनट पहले
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फाइल फोटो
  • संक्रमण बढ़ने से रिकवरी रेट 95 में से घटकर 93 प्रतिशत पहुची

कोटा में दिवाली बाद से ही कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। तीन में दूसरी बार एक दिन में 200 से ज्यादा संक्रमित मिले है। जबकि कोविड अस्पताल में उपचार के दौरान तीन मरीजो की मौत हुई है। इनमे 2 कोटा व 1 बूंदी निवासी मरीज शामिल है। सीएमएचओ डॉ बीएस तंवर ने बताया कि शनिवार को 203 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले है।

तीन दिन की स्थिति

21 नवम्बर -203

20 नवम्बर -175

19 नवम्बर -203

एक्टिव केस में बढोत्तरी

कोटा में कोरोना संक्रमण बढ़ने से एक्टिव केस बढ़ गये है। एक्टिव केस के मामले में प्रदेश में कोटा चौथे स्थान पर आ गया है। स्टेट से जारी रिपोर्ट में वर्तमान में कोटा में 737 एक्टिव केस बताया गए है। 7600 केस एक्टिव केस के साथ जयपुर पहले स्थान पर है। जबकि जोधुपर में 5241 व बीकानेर में 751 एक्टिव केस बताए गए है।

स्टेट से जारी रिपोर्ट में कोटा की स्थिति

अब तक कुल पॉजिटिव -13349

अबतक कुल डिस्चार्ज--12490

अबतक कुल मौत--122

एक्टिव केस ---737

रिकवरी प्रतिशत-93.56

न्यू सर्राफा बाजार 7 बजे होगा बन्द

कोटा में लगातार बढ़ते संक्रमण को देखते हुए न्यू सर्राफा मार्केट सोमवार से शाम 7 बजे बन्द होगा।एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेंद्र गोयल ने बताया कि कोटा में कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है। संकमण की रोकथाम के किये न्यू सर्राफा मार्केट को शाम 7 बजे बन्द करने का फैसला लिया है। बाजार के 9 गेटों मेंसे 8 गेटों को शाम 7 बजे बन्द किया जाएगा। आखिर गेट को आधे घण्टे बाद बन्द किया जाएगा ताकि व्यापारी अपनी दुकान बंद करके जा सके।

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