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मांग:विधायक भरत सिंह ने चंबल में सी प्लेन उड़ाने की मांग की, बोले पर्यटन के साथ कोटा का विकास भी होगा; लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा

कोटा7 मिनट पहले
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कोटा। विधायक भरत सिंह ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर चंबल में सी प्लेन उड़ाने की मांग की है।
  • चंबल घाटी का सुंदर नजारा और मुकंदरा टाइगर रिजर्व का विहंगम दृश्य भी दिखेगा

प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों को अक्सर पत्र लिखकर चर्चाओं में रहने वाले विधायक भरत सिंह ने इस बार लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला को पत्र लिखा है। पत्र में विधायक ने मांग रखी है कि अगर अहमदाबाद में सी-प्लेन में चल सकता है तो चंबल में भी चले।

सांगोद से कांग्रेस विधायक भरत सिंह ने पत्र के माध्यम से लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला को सुझाव दिया है कि आप लम्बे समय से कोटा में हवाई जहाज उड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। कोटा में विमान सेवा शुरू होने तक आपके प्रयास से गुजरात वाला सी-प्लेन,, चंबल नदी में चक्कर लगाने लगे तो कोटा के पर्यटन विकास में बहुत मदद मिलेगी।

भीतरिया कुंड में सी-प्लेन उतारा जा सकता है
उन्होंने पत्र में लिखा है कि चंबल किनारे, भीतरिया कुंड में सी-प्लेन उतारा जा सकता है। इसमें उड़ान भरने वाले को चंबल घाटी का सुंदर नजारा देखने को मिलेगा ओर यहां से मुकंदरा टाइगर रिजर्व का भी विहंगम दृश्य भी दिखेगा। अहमदाबाद व कोटा के बीच सीधी उड़ान का लाभ भी मिलेगा। इससे पर्यटन को तो बढ़ावा मिलेगा ही कोटा का विकास भी होगा।

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