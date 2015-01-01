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कोटा:दो गुटों में खूनी संघर्ष के चलते 2 लोग हुए घायल, पीड़ित पक्ष ने दूसरे पर धार हथियार और लाठियों से मारपीट करने के आरोप लगाए

कोटा38 मिनट पहले
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घायलों को झालावाड़ अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया।
  • पीड़ित के पास छोटे भाई शफीक का फोन आया था, उसने कहा कि कुछ लोगो ने मुझे घेर लिया

जिले के सुकेत कस्बे में जुल्मी रोड़ पर शुक्रवार सुबह पुराने विवाद को लेकर दो गुटों में खूनी संघर्ष होने का मामला सामने आया है। जिसमे एक पक्ष के 2 लोग गम्भीर घायल हो गए। वहीं, 3 को मामूली चोटें आई। जिन्हें उपचार के लिए सुकेत अस्पताल लाया गया। जहां से सभी घायलों को झालावाड़ अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। पीड़ित पक्ष ने दूसरे पक्ष के लोगों पर धार हथियार और लाठियों से मारपीट करने के आरोप लगाए है।

पीड़ित अब्दुल रउफ ने बताया कि वह परिवार सहित सुबह कार से कोटा के लिए रवाना हो रहे थे। तब ही उनके छोटे भाई शफीक का फोन आया था। उसने कहा कि कुछ लोगो ने मुझे घेर लिया है। सूचना पाकर वो खुद परिवार सहित मरकज गली पहुंचा तो उन लोगो ने जान से मारने की नीयत से तलवार, गंडासा व लाठियों से हमला बोल दिया। हमले में उनकी पत्नी,माँ व बेटा-बेटी को चोट आई है।

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