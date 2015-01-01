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कोटा महापौर चुनाव:प्रत्याशियों द्वारा दाखिल किए नामांकन जांच में वेध पाए गए, दक्षिण और उत्तर में कांग्रेस-भाजपा के बीच सीधा मुकाबला

कोटा19 मिनट पहले
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रिटर्निंग अधिकारी कोटा दक्षिण नगर निगम एवं एडीएम सिटी आरडी मीणा।
  • कोटा दक्षिण नगर निगम में बीजेपी प्रत्याशी की ओर से महापौर पद के लिए दो सेट दाखिल किए गए थे

कोटा में दोनों नगर निगम चुनाव में महापौर पद के लिए प्रत्याशियों द्वारा दाखिल किए नामांकन जांच में वेध पाए गए। अब कोटा दक्षिण नगर निगम में भाजपा व कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। वहीं, कोटा उत्तर नगर निगम में भी कांग्रेस व भाजपा आमने सामने है।

रिटर्निंग अधिकारी कोटा दक्षिण नगर निगम एवं एडीएम सिटी आरडी मीणा ने बताया कि कोटा दक्षिण नगर निगम में बीजेपी प्रत्याशी की ओर से महापौर पद के लिए दो सेट दाखिल किए गए थे। वही कांग्रेस उम्मीदवार ने एक ही सेट दाखिल किया था। जांच में दो प्रत्याशियों के तीन नामांकन वेध पाए गए है। अब शनिवार को दोपहर 3 बजे तक नाम वापिस ली जा सकेगी। नाम वापसी के बाद चुनाव चिन्ह का आवंटन किया जाएगा।

10 नवम्बर को सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। उसी दिन मतों की गणना की जाएगी। इधर कोटा उत्तर में भी महापौर पद के लिए प्रत्याशियों द्वारा दाखिल किए नामांकन जांच में वेध पाए गए।

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