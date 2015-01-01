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पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा:कड़ी सुरक्षा में हुई पुलिस भर्ती परीक्षा, अभ्यर्थियों के जूते और महिलाओं के दुप्पटे परीक्षा केंद्र के बाहर ही रखवाए

कोटा8 मिनट पहले
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कोटा। एक परीक्षा केंद्र पर पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा देकर बाहर आते अभ्यरर्थी।
  • कोचिंग नगरी में 28 केंद्रों पर हो रही है परीक्षा

कोटा में भी आज से पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा शुरू हुई। कोचिंग नगरी में 28 केंद्रों पर ये परीक्षा आयोजित की जा रही है। शुक्रवार को पहली पारी में सुबह से ही परीक्षार्थी अपने-अपने केंद्रों पर पहुंचने लगे। परीक्षा केंद्रों पर पुलिस सुरक्षा के चाक-चौबंद इंतजाम किए गए।

अभ्यर्थियों के जूते व महिला के दुप्पटे परीक्षा केंद्र बाहर ही रखवाए गए। केवल 2 फोटो, एडमिट कार्ड, फोटो पहचान पत्र के साथ अभ्यर्थियों को एग्जामिनेशन सेंटर में प्रवेश दिया गया। पहली पारी में पंजीकृत 16344 अभ्यर्थियों में से 11409 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए।

कम्प्यूटर के प्रश्न अधिक पूछे
परीक्षा देकर आए अभ्यर्थियों ने बताया कि परीक्षा में 150 सवाल आए जिनमें से कम्प्यूटर के प्रश्न ज्यादा थे। बाकी पेपर आसान था। लॉकडाउन में पढ़ाई का अच्छा समय मिलने से तैयारी भी अच्छी रही। इधर, परीक्षा छूटते की शहर के कई हिस्सों में जाम के हालात बन गए।

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