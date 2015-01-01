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एसीबी कार्रवाई का मामला:ट्रक चालकों से अवैध वसूली करने वाले सब इन्स्पेक्टर सहित 4 आरोपियों को कोर्ट ने जेल भेजा

कोटाएक घंटा पहले
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आरोपियों का कोरोना टेस्ट करवाया गया
  • गिरफ्तार आरोपियों को एसीबी कोर्ट में किया गया पेश

ट्रक चालको से अवैध राशि वसूल करते हुए एसीबी के हत्थे चढ़े आरोपियों को उदयपुर एसीबी कोर्ट में पेश किया गया। जहाँ से कोर्ट ने सभी आरोपियों को जेल भेजने के आदेश दिए। एसीबी कोटा के एडिशनल एसपी ठाकुर चन्द्रशील ने बताया कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो महानिदेशक भगवान लाल सोनी व अतिरिक्त महानिदेशक एम एम दिनेश के निर्देश पर कोटा एसीबी की टीम ने जिला परिवहन अधिकारी कर संग्रह केंद्र रतनपुर जिला डूंगरपुर में परिवहन विभाग में कार्रवाई को अंजाम दिया था। टीम ने परिवहन उड़नदस्ते के गार्ड को ट्रक चालक से अवैध राशि वसूली करते हुए रंगे हाथों पकड़ा। ओर सब इन्स्पेक्टर,छगन मेघवाल,गार्ड जितेन्द्र सिंह, महिपाल सिंह,पूरण सिंह गार्ड व दलाल नेपाल सिंह को गिरफ्तार किया था। इनके कब्जे से 2 लाख 50 हजार रुपये अधिक अवैध राशि बरामद की थी। गिरफ्तार सभी आरोपियों को शुक्रवार को उदयपुर एसीबी में कोर्ट में पेश किया गया ,जहां से कोर्ट ने उन्हें 15 दिन, जेल भेजने के आदेश दिए। आरोपियों का कोरोना टेस्ट करवाया गया।

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