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अपराध:कोटा में गांजा तस्कर चढ़ा पुलिस के हत्थे,3 किलो 500 गांजा बरामद

कोटा27 मिनट पहले
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पुलिस गिरफ्त में गांजा तस्कर
  • तस्करी के नेटवर्क का पता लगाने में जुटी पुलिस

अवैध मादक पदार्थ तस्करी के आरोप में कुन्हाड़ी पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से 3 किलो 500 ग्राम गांजा बरामद किया है। कुन्हाड़ी थाना सीआई शंकर लाल (प्रशिक्षु आरपीएस) ने बताया कि गश्त व चेकिंग के दौरान अभेडा तिराहे नांता पर एक संदिग्ध युवक पुलिस को देखकर घबरा गया। उसके हाथ मे एक पॉलीथिन की थैली थी। उसको पकड़कर पूछताछ की गई। उसने अपना नाम राहुल सिंह 18 साल निवासी छोटा तालाब बालकुण्ड बताया।पॉलीथिन में कपड़े होने की बात कही। जब पॉलीथिन की तलाशी की गई तो उसमें 3 किलो 500 ग्राम गांजा मिला। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर आरोपी राहुल को गिरफ्तार किया। फिलहाल कुन्हाड़ी पुलिस आरोपी से गांजा तस्करी के नेटवर्क के बारे में पूछताछ में जुटी है। ये गांजा कहा से लाया था ,कहा सप्लाई करना था।

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