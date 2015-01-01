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बाइक व मोबाइल चोर गैंग का खुलासा:28 बाइक ,7 स्कूटी सहित 35 दुपहिया वाहन व 20 मोबाइल फोन बरामद

कोटाएक घंटा पहले
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चोरी के वाहन बरामद
  • 17 लाख रुपए से अधिक की चोरी के दुपहिया वाहन व मोबाइल बरामद

कोटा पुलिस ने दिवाली के एक दिन पहले बड़ी कार्रवाई करते हुए बाइक व मोबाइल चोर गैंग का खुलासा किया है।पुलिस ने चोरी के 2 मुख्य सरगना को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 17 लाख रुपए से अधिक की चोरी के दुपहिया वाहन और मोबाइल बरामद करने में सफलता हासिल की है।जिनमे 28 बाइक ,7 स्कूटी सहित 35 दुपहिया वाहन व 20 मोबाइल फोन बरामद किए हैं।

चोरी के मुख्य सरगना गिरफ्तार
चोरी के मुख्य सरगना गिरफ्तार

गिरोह का पर्दाफाश करते हुए सिटी एसपी गौरव यादव ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी महेंद्र बैरागी, 22 साल,निवासी प्रेम नगर प्रथम व राकेश मेहरा, 30 साल, पनवाड़,झालावाड़ का निवासी है। शहर में हुई चोरियों के यह मुख्य सरगना है। लॉक डाउन के दौरान इन आरोपियों ने शहर के महावीर नगर,जवाहर नगर,दादाबाड़ी, अनंतपुरा सहित रेलवे कॉलोनी थाना इलाको से बाइक तथा मोबाइल चोरी की वारदातों को अंजाम दिया। पूछताछ में इन्होंने अब तक 50 से अधिक वारदातों को अंजाम देना कबूल किया है। आरोपियो से कई ओर वारदातों के खुलासे होने की उम्मीद है।

एक सप्ताह में दूसरी बड़ी कार्रवाई

कोटा सिटी पुलिस की एक सप्ताह में यह दूसरी बड़ी कार्रवाई है। इससे पहले 7 नवम्बर को पुलिस ने 15 लाख की 33 चोरी की बाइक पकड़ी थी। सिटी एसपी गौरव यादव ने बताया कि कोटा पुलिस मोबाइल और बाइक चोरी की वारदातो पर अंकुश लगाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं।लॉकडाउन के बाद अब तक कोटा पुलिस ,विभिन्न थानों में एक बाद एक बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश करते अबतक 200 से अधिक मोटरसाइकिलो को बरामद कर चुकी है। मिले इनपुट के आधार पर पुलिस संदिग्धों पर निगरानी रखे हुए है। इन दोनों आरोपियों पर भी पुलिस सादा वर्दी में निगरानी रखे हुए थी।

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