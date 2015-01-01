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सजा:महिला से दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 10 साल कठोर कारावास की सजा

कोटा26 मिनट पहले
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दुष्कर्म का आरोपी
  • हमदर्दी दिखाकर बढ़ाई थी नजदीकियां

महिला से दुष्कर्म करने के दो साल पुराने मामले में कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई है। न्यायालय पोक्सो क्रम संख्या 5 ने आरोपी सतीश कुमार को 10 कठोर कारावास व 15 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।

विशिष्ट लोक अभियोजक सुरेश वर्मा ने बताया कि पीड़िता ने 8 जुलाई 2018 को पुलिस थाना कुन्हाडी में शिकायत दी थी। शिकायत में कहा था कि उसकी शादी 2 मार्च 2014 को सत्यवीर सिंह के साथ हुई थी। उसके ढाई साल की बेटी है। बाहर आने जाने के दौरान किसी लड़के ने मुझे रास्ते में परेशान किया था। जब सतीश कुमार सोनी ने मेरे साथ हमदर्दी दिखाई। और उस लड़के को जान से मारने की धमकी दी। वह लड़का कौन था मुझे पता नहीं है। उसके बाद सतीश ने रोजाना मेरा पीछा करना शुरू कर दिया। घर व ससुराल जाती तो वो पीछा करने लगा। इसी बहाने मेरे पति ने मुझे तलाक दे दिया।

21 जून 2018 को सतीश मेरे घर आया। उस समय घर पर कोई नहीं था।अपनी पत्नी बना कर रखने की बात कह कर, मुझे बहला-फुसलाकर अपने साथ चोमेहला ले गया। मुझे वहां एक मकान में 17 दिन तक रखा। जबरन शारीरिक संबंध बनाए।शिकायत पर पुलिस ने धारा 366 एवं 376 में मुकदमा दर्ज किया था। आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया था।

अभियोजन पक्ष की ओर से 14 गवाहों के बयान कराए। न्यायालय ने मामले में सुनवाई के पश्चात आरोपी को 10 साल कठोर कारावास एवं 15 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। आपको बता दे पहले ये मामला महिला कोर्ट में था वहाँ से डीजे कोर्ट में गया। डीजे कोर्ट से पोक्सो न्यायालय में ट्रांसफर हुआ था।

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