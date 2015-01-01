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बूंदी एसीबी की कार्रवाई का मामला:शराब ठेकेदार से मासिक बंधी मांगने के आरोपी आबकारी निरीक्षक व गार्ड को जेल भेजा

कोटा44 मिनट पहले
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  • कंपोजिट तीन दुकान चलाने और पास की अवैध दुकान को बन्द करने की एवज मांग रहे थे रिश्वत

मासिक बंधी के 10 हजार की घूस लेते गिरफ्तार हुए आबकारी निरीक्षक व गार्ड को एसीबी कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने आबकारी निरीक्षक शिव प्रताप सिंह हाडा व गार्ड रामनिवास को जेल भेजने के आदेश दिए। ग्राम सुवासा तहसील तालेड़ा निवासी परिवादी हरिराज सिंह हाड़ा ने बूंदी एसीबी में शिकायत दी थी। जिसमें बताया गया था कि शराब के ठेकेदार से कंपोजिट तीन दुकान चलाने और पास की अवैध दुकान को बन्द करने की एवज में आरोपियों द्वारा हर माह 15 हजार की मांग की गई।

सत्यापन के बाद एसीबी ने ट्रेप की कार्रवाई को अंजाम दिया। शुक्रवार को एसीबी टीम ने केशोरायपाटन रोड पर गार्ड रामनिवास से रिश्वत के 10 हजार रूपए बरामद किए तथा आबकारी निरीक्षक शिव प्रताप सिंह राणा को भी गिरफ्तार किया। एसीबी कोर्ट ने शनिवार को दोनों आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा।

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