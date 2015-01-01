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कोटा में जल सत्याग्रह:पानी मे उतरे हॉस्टल संचालक, चंबल में खड़े रहकर की कोचिंग खोलने की मांग

कोटा6 मिनट पहले
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कोचिंग सेंटर खोलने की मांग ने पकड़ा जोर। हाथों में तख्तियां लेकर जल सत्याग्रह किया।

कोटा में कोचिंग शुरू करने की मांग को लेकर कोटा बचाओ संघर्ष समिति के सदस्यों ने शनिवार को जल सत्याग्रह किया। सदस्यों ने चंबल नदी में भीतरिया कुंड में पानी के बीच कोचिंग शुरू करने के लिए नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान समिति सदस्यों के हाथों में तख्तियां थी। जिनमें अबकी बार, आरपार, मत करो अत्याचार, शिक्षण संस्थान खोलो सरकार, कोटावासी हो गए बेरोजगार, मत गला घोटो शिक्षा का, होश में आओ सरकार जैसे स्लोगन लिखे हुए थे।

कोटा हॉस्टल एसोसिएशन के नवीन मित्तल ने बताया कि कोटा में कोचिंग सेंटर चालू नही होने से 3 हजार से अधिक हॉस्टल बन्द पड़े है। कई हॉस्टल संचालकों का लाखों का लोन बकाया है। लोन की किस्तें नही चूकने से उनकी आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गई है। ऑटो चालक,मेस संचालक,फुटकर व्यवसायी सभी का रोजगार खत्म हो गया है। इस संबंध में जनप्रतिनिधियों और सरकार तक ज्ञापन दिया जा चुका है। वहा से हमेशा आश्वासन मिला है। हम कब तक खाली बैठे रहेंगे। भूखे मरने की नोबत आ रही है। यदि कोटा में कोचिंग सेंटर नही खोले गए,तो आने वाले समय मे बेरोजगारी बढ़ेगी। समिति के सदस्य कोरोना गाइड लाइन की पालना करने को राजी है।

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