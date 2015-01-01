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सेक्स रैकेट का खुलासा:स्पा सेंटर की आड़ में चल रहा था वेश्यावृति का धंधा,5 युवतियां व 1 युवक गिरफ्तार

कोटा20 मिनट पहले
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पुलिस गिरफ्त में आरोपी
  • पुलिस ने बोगस ग्राहक भेजकर मामले की पुष्टि की

कोटा सिटी पुलिस ने कोचिंग एरिया कुन्हाड़ी में बड़ी कार्रवाई करते हुए कैंडल लाइट स्पा सेंटर पर छापामार कर सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मौके से 5 युवतियों व 1 युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवतियों में 4 अन्य प्रदेशों की है। जबकि 1 युवती व 1 युवक कोटा निवासी है। ये पिछले डेढ़ साल से स्पा सेंटर की आड़ में सेक्स रैकेट चला रहे थे।

मामले की जानकारी देते हुए डीएसपी भगवतसिंह हिंगड़ ने बताया कि कुन्हाड़ी इलाका स्थित कोचिंग एरिया, लैंडमॉर्क सिटी में स्पा सेन्टर की आड़ में सेक्स रैकेट चलने की सूचना मिल रही थी। पुलिस ने बोगस ग्राहक भेजकर मामले की पुष्टि की। प्रशिक्षु आरपीएस,कुन्हाड़ी थानाधिकारी शंकरलाल के निर्देश पर स्पा सेंटर पर छापेमारी कार्रवाई की गई। पुलिस ने पीटा एक्ट के तहत मौके से दार्जिलिंग-बंगाल,बिहार,दिल्ली और कोटा की कुल 5 लड़कियां को गिरफ्तार किया गया। साथ ही 1 ग्राहक को भी गिरफ्तार किया।

पूछताछ में सामने आया कि ये युवतियां शहर के अन्य स्पा सेंटर में भी जाती थी। कुन्हाड़ी पुलिस फिलहाल सेक्स रैकेट से जुड़े नेटवर्क के बारे में पूछताछ में जुटी है।

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