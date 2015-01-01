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नीट:राउंड-2 के लिए रजिस्ट्रेशन 23 तक

कोटाएक घंटा पहले
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एमसीसी की ओर से ऑल इंडिया कोटे की मेडिकल-डेंटल काउंसलिंग के राउंड-2 की रजिस्ट्रेशन शुक्रवार से शुरू हाे गई है। एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर एमबीबीएस-बीडीएस सीटों की खाली सीटाें का आंकड़ा भी जारी कर दिया गया है। एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि राउंड-1 की समाप्ति के बाद 10537 एमबीबीएस-बीडीएस सीटें राउंड-2 के लिए उपलब्ध हैं।

सीट उपलब्धता का यह अच्छा आंकड़ा है, जो दर्शाता है कि ऑल इंडिया काेटे से सीट मिलने की संभावना स्टेट काेटे की तुलना में ज्यादा है। वर्ष 2020-21 में एम्स की एमबीबीएस सीटों की काउंसलिंग भी एमसीसी द्वारा ही की जा रही है। ऑफिशियल सूचना के अनुसार देश के 19 एम्स संस्थानों में कुल 581 एमबीबीएस सीटें खाली हैं, जो कि राउंड-2 में आवंटित की जाएंगी।

सर्वाधिक 62 एमबीबीएस सीटें एम्स कल्याणी में हैं। एम्स गोरखपुर में उपलब्ध सीटों की संख्या 57 है। एम्स जोधपुर में 14 सीटें खाली हैं। एम्स दिल्ली में विशेष योग्यजन के लिए मात्र 2 एमबीबीएस सीटें हैं। काउंसलिंग राउंड-2 के रजिस्ट्रेशन एवं फीस डिपाजिशन के लिए 20 से 23 नवंबर तथा चॉइस फिलिंग के लिए 20 से 24 नवंबर तक का समय दिया है। सीट आवंटन 27 नवंबर को जारी किया जाएगा। रिपोर्टिंग औ जॉइनिंग के लिए 28 नवंबर से लेकर 8 दिसंबर का समय निर्धारित है। इस राउंड में फ्री एग्जिट की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

राउंड-1 की रिपोर्टिंग और जाॅइनिंग आज सुबह 11 से
स्टेट काेटे की नीट काउंसलिंग के राउंड-1 के तहत एमबीबीएस-बीडीएस सीटाें के लिए रिपोर्टिंग और जॉइनिंग शनिवार सुबह 11 बजे से शुरू हाेगी। एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि यह जानकारी काउंसलिंग बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर निरंतर फ्लैश की जा रही है। हालांकि इससे पहले 19 नवंबर को राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच की ओर जाॅइनिंग व रिपोर्टिंग पर अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी थी, लेकिन वेबसाइट पर इस विषय में काेई अपडेट नहीं है।

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