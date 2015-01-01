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शिक्षा:आरटीयू स्टूडेंट्स काे राहत, फर्स्ट ईयर काेर्स में 30 % कटाैती

कोटाएक घंटा पहले
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  • 22 जनवरी को होगा दीक्षांत समारोह

आरटीयू काेटा में शुक्रवार काे वीसी प्रो. आरए गुप्ता की अध्यक्षता में एकेडमिक काउंसिल की 31वीं मीटिंग का आयाेजन हुआ। इसमें विभिन्न विषयाें काे लेकर निर्णय लिए। आरटीयू का दीक्षांत समाराेह 22 जनवरी 2021 को आयोजित करने का निर्णय लिया गया। साथ ही इस दीक्षांत समारोह में वितरित की जाने वाली उपाधियों, कुलाधिपति के गाेल्ड मेडल और वीसी द्वारा प्रदान किए जाने वाले गाेल्ड का अनुमाेदन किया गया।

परीक्षा नियंत्रक प्रो. धीरेंद्र माथुर ने बताया कि इस वर्ष कन्वोकेशन में 21403 डिग्रियां दी जाएंगी। वीसी प्रो. गुप्ता के अनुसार कोविड-19 की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए फर्स्ट ईयर में 30 प्रतिशत काेर्स की कटाैती की गई। साथ ही उन्होंने बताया कि बीएससी एवं वोकेशनल में डिप्लोमा प्राप्त स्टूडेंट्स भी इंजीनियरिंग के सेकंड ईयर में प्रवेश ले सकेंगे। हालांकि इसके लिए उन्हें एक ब्रिज कोर्स करना होगा जो उनके अध्ययन के साथ ही होगा।

डीन अकादमिक अफेयर्स प्रो. डीके पलवालिया ने बताया कि यूनिवर्सिटी द्वारा एमटेक, एमबीए एवं एमसीए के पाठ्यक्रमों में बदलाव करते हुए नए पाठ्यक्रम पारित किए गए जिन्हें इसी सत्र से लागू किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अब एमटेक की 12 ब्रांच , एमबीए एवं एमसीए के नवीन च्वाॅईस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम आधारित पाठ्यक्रमों की भी अनुमति प्रदान की गई है।

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