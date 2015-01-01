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कार्रवाई:दादाबाड़ी से विवेकानंद नगर तक पशुओं के 24 बाड़े हटाए

कोटा3 घंटे पहले
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नगर निगम चुनाव खत्म हाेते ही यूआईटी ने शहर से पशुओं के बाड़े हटाने के लिए अभियान शुरू कर दिया। शनिवार काे भी यूआईटी के अतिक्रमण निराेधक दस्ते ने दादाबाड़ी से लेकर विवेकानंद नगर तक अतिक्रमण कर बनाए गए पशुओं के 24 बाड़ाें काे हटाया। साथ ही वहां से 6 गाय व 1 भैंस काे जब्त किया। कुछ लाेगाें ने इस दाैरान विराेध किया ताे उन्हें सख्ती से हटाया और कुछ ने समय मांगा ताे उन्हें माेहलत भी दी गई।

शहर में पशुओं काे पाल रहे पशु पालकाें के लिए यूआईटी द्वारा देवनारायण याेजना शिफ्ट किया जा रहा है। जिन पशु पालकों ने देवनारायण नगर एकीकृत पशुपालक आवासीय योजना में भूखंड व आवास के लिए आवेदन नहीं किया है, उन्हें हटाने की कार्रवाई की जा रही है। यूआईटी के अतिक्रमण निराेधक टीम ने शनिवार काे दादाबाड़ी तिराहा, जवाहरनगर डिस्टिक सेंटर, श्रीनाथपुरम ए व बी, आरकेपुरम, विवेकानंदनगर में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए गए दो दर्जन बाड़ाें को हटाया।

वहां से 6 गायों एवं एक भैंस को जब्त कर नगर निगम की गौशाला में भिजवाया गया। कुछ पशुपालकों ने विरोध किया ताे उन्हें शक्ति से हटाया गया। कुछ पशुपालकों ने देवनारायण पशुपालक योजना में आवेदन कर खुद ही बाड़े हटाने के लिए आग्रह किया, उन्हें कुछ समय की माेहलत दी गई। इस कार्यवाही में तहसीलदार राम कल्याण यादव, पुलिस निरीक्षक आशीष भार्गव, कानूनगो संतोष नायक, रघुराज सिंह हाड़ा, पटवारी वीरभान, हरीश प्रजापत, हरीश गुप्ता, जेईएन नितिन नागर, नवनीत पुंडीर, सूरजमल मीणा माैजूद रहे।

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