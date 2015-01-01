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नीट यूजी मेडिकल डेंटल काउंसलिंग:सीट अलॉटमेंट के राउंड-1 का रिजल्ट जारी

कोटाएक घंटा पहले
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  • रिपोर्टिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 12 तक

मेडिकल काउंसलिंग कमेटी की ओर से ऑल इंडिया 15 प्रतिशत कोटा नीट-यूजी मेडिकल-डेंटल काउंसलिंग के राउंड-1 के तहत सीट आवंटन का फाइनल-रिजल्ट शनिवार को जारी कर दिया है। फाइनल रिजल्ट के साथ ही प्रोविजनल-सीट एलॉटमेंट लेटर भी जारी कर दिए हैं।

प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर में आवंटित मेडिकल संस्थान में रिपोर्टिंग एवं जॉइनिंग से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी हैं। एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि सफल स्टूडेंट्स को प्रोविजनल एलॉटमेंट लेटर तथा आवश्यक ओरिजनल डाॅक्यूमेंट्स के साथ आवंटित मेडिकल संस्थान को तय समय सीमा में रिपोर्ट करना होगा। आवश्यक ओरिजनल डाॅक्यूमेंट्स सूची मेडिकल काउंसलिंग कमेटी-एमसीसी द्वारा जारी किए काउंसलिंग इनफॉरमेशन बुलेटिन में दी गई है। रिपोर्टिंग, जोइनिंग तथा डॉक्युमेंट-वैरीफिकेशन के लिए स्टूडेंट्स को 12 नवंबर तक का समय दिया है।

शर्मा ने बताया कि कई स्टूडेंट्स द्वारा जानकारी के अभाव में गलत चॉइस फिलिंग के कारण उन्हें वह मेडिकल संस्थान आवंटित कर दिया है जहां वे जॉइन नहीं करना चाहते। ऐसी स्थिति में उनका लगातार प्रश्न है कि यदि राउंड-1 में आवंटित संस्थान को ज्वाइन नहीं किया जाए तो उसके क्या प्रभाव होंगे। इस विषय में स्पष्ट किया कि राउंड-1 काउंसलिंग में फ्री-एग्जिट का ऑप्शन है।

एम्स-दिल्ली एवं जिप्मेर-पुडुचेरी बने विद्यार्थियों की पहली पसंद
मेडिकल मेडिकल काउंसलिंग कमेटी-एमसीसी,नई दिल्ली द्वारा शनिवार काे राउंड-1 के तहत जारी किए गए सीट आवंटन के फाइनल रिजल्ट के अनुसार एम्स-दिल्ली तथा जिप्मेर-पुडुचेरी नीट-यूजी-2020 के टॉप रैंकर्स की पहली पसंद रहे। ऑल इंडिया रैंक-1 से रैंक-50 तक कुल 50 स्टूडेंट्स में से 48 ने एम्स दिल्ली की एमबीबीएस-सीट को चुना। ऑल इंडिया रैंक 8 के स्टूडेंट्स ने जिप्मेर-पुडुचेरी का चयन किया है। जबकि ऑल इंडिया रैंक-43 के स्टूडेंट्स ने ने बीजेएमसी-पुणे को चुना है।

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