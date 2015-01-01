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लापरवाही:रोडवेज ने पैनिक बटन तो लगा दिया, व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम नहीं हुआ सॉफ्टवेयर से कनेक्ट

कोटाएक घंटा पहले
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रोडवेज के बेडे में हाल ही आई नई 876 बसों में पैनिक बटन लगा तो दिया लेकिन यह काम नहीं कर रहा है। ये सभी बसें जीपीएस से भी कनेक्ट हैं। लेकिन पैनिक बटन को ऑपरेट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाया जाना है वह शुरू नहीं हो पाया।

रोडवेज की बसों में पैनिक बटन और व्हीकल ट्रेकिंग सिस्टम से कनेक्ट किया जाना है और व्हीकल ट्रैकिंग तभी हो सकेगा, जब वह साफ्टवेयर से जुड़ेगा। जबकि अभी तक सॉफ्टवेयर ही शुरू नहीं हो सका। जयपुर में लाखों लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करते हैं। लेकिन महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए शुरू होने वाले पैनिक बटन सिस्टम पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

एक साल पहले केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के निर्देश पर वाहनों में रजिस्ट्रेशन के दौरान जीपीएस और पैनिक बटन लगाना शुरू कर दिया। वाहन चालकों को करोड़ों रुपए महीने लिए जा रहे थे। लेकिन बिना सॉफ्टवेयर के यह महज खानापूर्ति है। सुरक्षा के लिए सॉफ्टवेयर को अभी तक शुरू नहीं कर पाया है।

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