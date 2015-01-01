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कार्रवाई:आरपीएफ ने बैंसला सहित 155 आंदोलनकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया

कोटाएक घंटा पहले
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रेल मंडल के बयाना रेलवे स्टेशन के पास डुमरिया वह फतेहसिंहपुरा रेलवे स्टेशनों के बीच गुर्जर आरक्षण आंदोलनकारियों द्वारा ट्रैक अवरुद्ध करने के मामले में रेलवे सुरक्षा बल ने कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला, उनके पुत्र विजय बैंसला सहित 155 व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। यह मामला कोटा रेल मंडल के बयाना रेलवे सुरक्षा बल थाने में दर्ज हुआ है।

दिल्ली-मुंबई रेल मार्ग के ट्रैक को अवरुद्ध करने से कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा था और कई को दूसरे रूट से चलाया गया था। सीनियर डीसीएम अजय कुमार पाल ने बताया कि आंदोलनकारियों के खिलाफ 8 नवंबर को बयाना थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। इसमें 105 नामजद व 55 अज्ञात व्यक्ति शामिल हैं।

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