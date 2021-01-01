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ये तो जानवर है:आर्मी एरिया से हाट बाजार में आया सांभर, सेल्फी लेने लगे लोग

काेटा4 घंटे पहले
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आर्मी एरिया से रविवार को स्टेशन हाट बाजार में सांभर आ गया। सांभर को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ गई। इस दाैरान सांभर शांत रहा। लोगों ने उसके साथ खूब सेल्फी ली। बाद में सांभर मल्टी स्टाेरी परिसर में चल गाया। आर्मी एरिया से अक्सर हाट बाजार में सांभर सब्जी सहित अन्य सामग्री खाने के लिए आते हैं।

इस वजह से लोगों से घुलमिल गए हैं और यहां आराम से लाेगों के बीच मूवमेंट करते हैं। हालांकि पिछले दिनाें आर्मी एरिया से आए एक सांभर ने जमकर उत्पात मचाया था। वह सीवी गार्डन तक पहुंच गया था। बाद में वन्यजीव विभाग की रेस्क्यू टीम ने ट्रेंक्यूलाइज कर सुरक्षित चिड़ियाघर में रिलीज किया है।

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