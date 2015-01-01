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सेवा:स्काउट-गाइड स्थापना दिवस पर श्रमदान किया

कोटा3 घंटे पहले
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स्काउट के स्थापना दिवस पर स्काउट-गाइड स्थानीय संघ कोटा दक्षिण की ओर से 7 दिवसीय सेवा अभियान शुरु किया गया। शनिवार को केक काटने के साथ मास्क व साबुन वितरण के साथ श्रमदान व पाैधराेपण किया गया। स्थानीय संघ सचिव प्रकाश जायसवाल ने बताया कि स्काउट-गाइड, रोवर-रेंजर ने आवासन मंडल स्कूल केशवपुरा परिसर में साफ-सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया।

इस माैके पर जिला प्रशिक्षण आयुक्त गाइड मधु कुमारी ने कहा कि आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हम विश्व के उस सबसे बड़े वर्दीधारी गैर सरकारी, गैर राजनीतिक, गैर धार्मिक स्वयंसेवी संगठन के सदस्य है, जो सेवा व संस्कार के पर्याय है। इस माैके पर ग्रुप लीडर दिनेश नायक, अरविंद मीणा, चंद्रमोहन मीणा, मीनाक्षी महावर, रवि मीणा, प्रीति कुमारी, दिलखुश, मानसी गोचर, शिवानी हाड़ा, मुस्कान, पंकज आदि माैजूद रहे।

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