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रेप का मामला:सामूहिक दुष्कर्म का दूसरा आरोपी भी गिरफ्तार

कोटा2 घंटे पहले
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रामगंजमंडी पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म मामले में गुरुवार को फरार जीजा को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी शरद चौधरी ने बताया कि 15 दिसंबर को एक रिपोर्ट मिली, जिसमें पीड़िता ने कहा कि वो उसके माता-पिता के साथ 14 दिसंबर को रूपचंद्र गुर्जर की कार से एक समारोह में शामिल होने दातना गांव गए थे।

दातना में माता-पिता उतर गए और रूपचंद्र की पत्नी अपने रिश्तेदार के यहां चली गई। रूपचंद्र और उसका साला पीड़िता को वापस दातना ले गया। रास्ते में जंगल में उन्होंने कार रोककर पीड़िता के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। पुलिस ने मामले में साले ओमप्रकाश को गिरफ्तार किया था और गुरुवार को रूपचंद को भी गिरफ्तार कर लिया गया है।

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